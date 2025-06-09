Побережье популярного у туристов озера Увильды в Челябинской области застроят отелями. Как рассказала пресс-служба инвестблока центра Мой бизнес», на озере реализуется несколько проектов.
«Новые туристические объекты возводят инвесторы на территории Кыштымского, Карабашского и Аргаяшского районов. Уже этим летом новые места размещения предложат отдыхающим курорт-отель „Янтарь“ и клуб загородного отдыха „Марина Дель Рэй“», — сообщил инвестблок центра.
Парк-отель «Элементаль» и турбаза «Подкова на счастье» с конным двором заработают через сезон. Стоимость проектов власти частично компенсируют за счет субсидий по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Поддержку от государства для реализации задумок инвесторы получили в 2023 году.
Строительство курортов создаст современные условия для отдыхающих. На территории «Янтаря» откроют модульные дома и благоустроят пляж. В «Марине Дель Рэй» появятся 12 коттеджей, зона отдыха и мини-аквапарк.
В «Подкове на счастье» сначала построят административный блок и контрольно-пропускной пункт, а следом возведут конный комплекс и дом для отдыхающих. Площадка расположилась у села Кузнецкое. Другие инвесторы занялись восстановлением старых корпусов построенного в 1960-е годы детского оздоровительного лагеря имени Дубинина. На существующие фундаменты поставят строения из современных стройматериалов. В будущем «Элементаль» будет иметь ресторан и СПА-комплекс.
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