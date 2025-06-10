Челябинские судмедэксперты передадут технику коллегам из Абхазии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судмедэксперты региона помогут техникой коллегам из Абхазии
Судмедэксперты региона помогут техникой коллегам из Абхазии Фото:

Челябинские судмедэксперты отправят коллегам в Абхазии оборудование. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Правообладатель: федеральное бюджетное учреждение „Челябинская лаборатория судебной экспертизы“. Наименование оборудования: система капиллярного электрофореза „Капель“, — отмечено в документе, которым располагает URA.RU.

Аппарат используется для биохимического анализа и молекулярной диагностики. Специалисты изучают характеристики белков, выявляют генетические аномалии, инфекционные заболевания, используют другие возможности техники.

Ее будет использовать Республиканский научно-исследовательский институт судебных экспертиз при Минюстиции Абхазии. Российское министерство обеспечит передачу имущества. Это необходимо сделать в течение полугода.

Всего российские власти передадут Абхазии оборудование на сумму 20,872 млн рублей. Будет передано 20 наименований техники, которая в подведомственных Минюсту РФ лабораториях по всей стране находится на праве оперативного управления.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинские судмедэксперты отправят коллегам в Абхазии оборудование. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Правообладатель: федеральное бюджетное учреждение „Челябинская лаборатория судебной экспертизы“. Наименование оборудования: система капиллярного электрофореза „Капель“, — отмечено в документе, которым располагает URA.RU. Аппарат используется для биохимического анализа и молекулярной диагностики. Специалисты изучают характеристики белков, выявляют генетические аномалии, инфекционные заболевания, используют другие возможности техники. Ее будет использовать Республиканский научно-исследовательский институт судебных экспертиз при Минюстиции Абхазии. Российское министерство обеспечит передачу имущества. Это необходимо сделать в течение полугода. Всего российские власти передадут Абхазии оборудование на сумму 20,872 млн рублей. Будет передано 20 наименований техники, которая в подведомственных Минюсту РФ лабораториях по всей стране находится на праве оперативного управления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...