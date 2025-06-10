Челябинские судмедэксперты передадут технику коллегам из Абхазии

Челябинские судмедэксперты отправят коллегам в Абхазии оборудование. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Правообладатель: федеральное бюджетное учреждение „Челябинская лаборатория судебной экспертизы“. Наименование оборудования: система капиллярного электрофореза „Капель“, — отмечено в документе, которым располагает URA.RU.
Аппарат используется для биохимического анализа и молекулярной диагностики. Специалисты изучают характеристики белков, выявляют генетические аномалии, инфекционные заболевания, используют другие возможности техники.
Ее будет использовать Республиканский научно-исследовательский институт судебных экспертиз при Минюстиции Абхазии. Российское министерство обеспечит передачу имущества. Это необходимо сделать в течение полугода.
Всего российские власти передадут Абхазии оборудование на сумму 20,872 млн рублей. Будет передано 20 наименований техники, которая в подведомственных Минюсту РФ лабораториях по всей стране находится на праве оперативного управления.
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