В зоопарке Челябинска главным символам России 12 июня устроят праздничный обед

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Чем именно угостят бурых мишек - пока интрига
Чем именно угостят бурых мишек - пока интрига Фото:

В Челябинском зоопарке в День России 12 июня главным символам страны — трем бурым медведям — устроят праздничную трапезу. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

«Как в этот праздник без символа России? Никак! Поэтому будем угощать наших бурых медведей самыми вкусными для них лакомствами в необычной сортировке. А после вас ждет прогулка по зоопарку в сопровождении экскурсовода, на которой сможете лучше познакомиться с животными нашей необъятной страны», — отметили в пресс-службе.

Праздничный обед для бурых медведей запланирован на 13 часов. Всех, кто хочет стать зрителем необычной акции, ждут у вольера бурого медведя Малыша. Оплатить при этом посетители должны только входной билет в зоопарк.

О том, какие еще масштабные праздничные события и необычные акции запланированы в Челябинске на День России 12 июня — читайте в материале URA.RU.

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В Челябинском зоопарке в День России 12 июня главным символам страны — трем бурым медведям — устроят праздничную трапезу. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка. «Как в этот праздник без символа России? Никак! Поэтому будем угощать наших бурых медведей самыми вкусными для них лакомствами в необычной сортировке. А после вас ждет прогулка по зоопарку в сопровождении экскурсовода, на которой сможете лучше познакомиться с животными нашей необъятной страны», — отметили в пресс-службе. Праздничный обед для бурых медведей запланирован на 13 часов. Всех, кто хочет стать зрителем необычной акции, ждут у вольера бурого медведя Малыша. Оплатить при этом посетители должны только входной билет в зоопарк. О том, какие еще масштабные праздничные события и необычные акции запланированы в Челябинске на День России 12 июня — читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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