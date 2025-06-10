В зоопарке Челябинска главным символам России 12 июня устроят праздничный обед

В Челябинском зоопарке в День России 12 июня главным символам страны — трем бурым медведям — устроят праздничную трапезу. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.
«Как в этот праздник без символа России? Никак! Поэтому будем угощать наших бурых медведей самыми вкусными для них лакомствами в необычной сортировке. А после вас ждет прогулка по зоопарку в сопровождении экскурсовода, на которой сможете лучше познакомиться с животными нашей необъятной страны», — отметили в пресс-службе.
Праздничный обед для бурых медведей запланирован на 13 часов. Всех, кто хочет стать зрителем необычной акции, ждут у вольера бурого медведя Малыша. Оплатить при этом посетители должны только входной билет в зоопарк.
О том, какие еще масштабные праздничные события и необычные акции запланированы в Челябинске на День России 12 июня — читайте в материале URA.RU.
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