У бывшего депутата-банкрота Госдумы из Челябинска снова сменился управляющий

У обанкроченного бывшего депутата Госдумы РФ Марселя Юсупова из Челябинска снова сменился финансовый управляющий. Им стал Дмитрий Лобанов. Руководителя в июне утвердил арбитраж Башкортостана.
«Определением Арбитражного суда Башкортостана финансовым управляющим утвержден Лобанов Дмитрий Викторович», — отмечено в карточке Юсупова на «Федресурсе». Его предшественником был Александр Рыжанков, который проработал пять месяцев.
С марта 2018 года, когда суд признал Юсупова несостоятельным, у экс-депутата уже третий управляющий. Сначала им был Андрей Козлов, отстраненный от должности в марте 2024 года. Его сменил Александр Ларкин, который проработал год и три месяца. Рыжанков стал третьим финуправляющим, а Лобанов — четвертым.
Претензии к руководителям всякий раз предъявляли представители мажоритарного кредитора «Правового центра „Маат“». Теперь с Ларкиным также судится сам Юсупов. По его настоянию Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал апреле 2025 года незаконным непроведение торгов по продаже имущества должника — доли в уставном капитале челябинского общества «Айсберг» в размере 25%. Имущество до сих пор, согласно базе СБИС, числится за Юсуповым. Как и в случае в отелем «ПаркСити», его основным компаньоном по бизнесу является семья Карелиных.
Юсупов начал политическую деятельность в Челябинске. Он был членом общественного совета при законодательном собрании области. С 2007 по 2016 годы представлял интересы Башкортостана в Госдуме РФ.
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