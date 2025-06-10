Челябинский врач рассказал, как мозг делает человека зависимым

Если мозг нашел быстрый путь к большому объему дофамина через алкоголь, никотин, шопоголизм или просмотр соцсетей, заставить ходить его по другой дороге будет сложно. Об этом заявил врач-психиатр-нарколог районной больницы села Долгодеревенское Челябинской области Евгений Дроздов.
«Какой бы ни была причина, зависимость дает человеку быстрый дофамин (гормон удовольствия). Его можно получить от прогулки в парке или общения с друзьями, но при такой активности выброс дофамина будет незначительным. Если мозг нашел быстрый путь к большому объему дофамина, заставить ходить его по другой дороге будет сложно», — пояснил Дроздов, слова которого цитирует пресс-служба челябинского министерства здравоохранения в telegram-канале.
Вредные привычки, к которым относится употребление алкоголя, курение или шопоголизм, вырабатывают в разы больше гормона счастья. Любая зависимость — это, в первую очередь, расстройство функций мозга, которые отвечают за мотивацию и неспособность использовать самоконтроль, вплоть до причинения себе вреда.
Поэтому когда человек хочет отказаться от никотина или любой другой зависимости, мозг воспринимает эти попытки, как отказ от дофамина. Он начинает обманывать человека и создает ощущение сильной потребности, повышает тревожность и создает ощущение слабости. В этот момент главное осознать, что все происходящее — это лишь уловки мозга, и не сдаваться, отметил Дроздов.
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