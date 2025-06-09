09 июня 2025

Челябинец шесть лет проведет в колонии за призывы к совершению теракта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемого отправили в колонию на шесть лет
Обвиняемого отправили в колонию на шесть лет Фото:

Житель Челябинской области шесть лет проведет в колонии за публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности, размещенные на сайте в сети интернет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Управления федеральной службы безопасности (УФСБ). 

«Центральный окружной военный суд в городе Екатеринбурге признал виновным 46-летнего жителя региона в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 205.2, частью второй статьи 280 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Судебной инстанцией лицо приговорено к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии и лишением права администрирования сайтов на срок 2,5 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Мужчина был задержан в октябре 2024 года после реализации оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками челябинского УФСБ. Являясь сторонником радикальных взглядов, челябинец разместил в публичном доступе сообщение, призывающее к совершению теракта и противоправных действий в отношении представителей правоохранительных органов.

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Житель Челябинской области шесть лет проведет в колонии за публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности, размещенные на сайте в сети интернет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Управления федеральной службы безопасности (УФСБ).  «Центральный окружной военный суд в городе Екатеринбурге признал виновным 46-летнего жителя региона в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 205.2, частью второй статьи 280 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Судебной инстанцией лицо приговорено к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии и лишением права администрирования сайтов на срок 2,5 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Мужчина был задержан в октябре 2024 года после реализации оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками челябинского УФСБ. Являясь сторонником радикальных взглядов, челябинец разместил в публичном доступе сообщение, призывающее к совершению теракта и противоправных действий в отношении представителей правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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