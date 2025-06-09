Житель Челябинской области шесть лет проведет в колонии за публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности, размещенные на сайте в сети интернет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Управления федеральной службы безопасности (УФСБ).
«Центральный окружной военный суд в городе Екатеринбурге признал виновным 46-летнего жителя региона в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 205.2, частью второй статьи 280 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Судебной инстанцией лицо приговорено к шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии и лишением права администрирования сайтов на срок 2,5 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Мужчина был задержан в октябре 2024 года после реализации оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками челябинского УФСБ. Являясь сторонником радикальных взглядов, челябинец разместил в публичном доступе сообщение, призывающее к совершению теракта и противоправных действий в отношении представителей правоохранительных органов.
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