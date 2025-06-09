В Челябинске отремонтируют дороги к медучреждениям

В Челябинске отремонтируют дороги к медицинским учреждениям — детской поликлинике и тубдиспансеру. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.
«В рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ в столице региона приведут в порядок более четырех километров дорог, ведущих к больницам и поликлиникам. Это дорога на улице Братьев Кашириных от Северо-Крымской до Чайковского и на улице Гранитная от Дзержинского до Копейского шоссе», — уточнили в пресс-службе мэрии.
Первую дорогу отремонтируют до августа 2026 года. Здесь запланирован капитальный ремонт с полной заменой дорожного покрытия, устройство современных тротуаров с велодорожкой, а также строительство системы ливневой канализации.
Вблизи располагается детская поликлиника № 4, принимающая более 30 тысяч детей и подростков на консультации, обследования и вакцинацию. При таком количестве посетителей наличие благоустроенной дороги — необходимое условие.
Вторая дорога также включена в программу обновления. Сейчас здесь завершается модернизация инженерных сетей, обустраиваются тротуары, устанавливается новое уличное освещение и ведется укладка асфальта. Завершить все работы планируется в октябре 2025 года.
Эта транспортная артерия обеспечивает доступ к противотуберкулезному диспансеру, в котором получают комплексную медицинскую помощь жители не только города, но и всей Челябинской области.
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