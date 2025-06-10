Челябинская прокуратура «взяла на карандаш» самокатчиков и сервисы кикшеринга

Прокуратура Челябинской области принимает меры для защиты прав жителей, пострадавших при наездах электросамокатчиков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства, в суды направлены иски о компенсации морального и материального ущерба на сумму 1,8 млн рублей.
«За пять месяцев текущего года в суды прокуроры направили семь исковых заявлений о возмещении морального и материального вреда на сумму 1,8 млн рублей. Надзорные органы продолжат судебную защиту пострадавших от наездов электросамокатов», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.
Там отметили, что всего за время проверки проанализированы данные за 2024-2025 годы. Выяснилось, что в 40% случаев пешеходы страдали именно от наезда самокатов.
«Вопросы безопасности эксплуатации средств индивидуальной мобильности, повышения качества кикшеринговых услуг с учетом их актуальности и востребованности у населения — на постоянном контроле органов прокуратуры области. Средства индивидуальной мобильности относятся к источникам повышенной опасности», — резюмировали в ведомстве.
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