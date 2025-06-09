Из Челябинска задержали авиарейсы в Москву, Казань и Санкт-Петербург

Авиаперелеты из Челябинска в Москву, Санкт-Петербург и Казань задержали из-за закрытия воздушных гаваней городов. Как сообщается на онлайн-табло аэропорта «Курчатов», также задерживается рейс из Сочи в Челябинск.
«Вылет в Казань задерживается на пять часов и перенесен с 6:30 на 11:30, в Москву — на полчаса, а в Санкт-Петербург — на 2 часа 20 минут. Рейс из Сочи прибудет в Челябинск с опозданием в 40 минут», — говорится на онлайн-табло аэропорта.
Ранее сообщалось, что воздушные гавани Москвы, Санкт-Петербурга и Казани закрыты для обеспечения безопасности. План «Ковер» ввели ночью с 9 на 10 июня. О том, что известно об атаке дронов на утро 10 июня — в материале URA.RU.
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