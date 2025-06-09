09 июня 2025

Челябинск стал одним из лидеров по темпам падения цен на вторичное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Квартиры на вторичном рынке в Челябинске оказались дешевле первичного
Квартиры на вторичном рынке в Челябинске оказались дешевле первичного Фото:

Челябинск занял четвертую строчку в рейтинге городов по темпам падения стоимости вторичного жилья на крупнейших региональных рынках России. В мае цена опустилась на 0,7 процента.

«В мае в Краснодаре стоимость опустилась на 1,8 процента, в Самаре — на 0,9 процента, в Уфе и Ростове-на-Дону — на 0,8 процента, в Воронеже и Челябинске — на 0,7 процента, в Ленинградской области и Красноярске — на 0,5 процента», — привел свежую статистику «Коммерсант» со ссылкой на «ЦИАН Аналитику». В остальных крупных городах падение оказалось не столь заметным.

Средняя стоимость предложения квадратного метра в Челябинске составила 108,8 тысячи рублей в мае 2025 года. Если сравнивать с аналогичным месяцем прошлого года, то цена подросла: в мае 2024-го она составляла 103,5 тысячи рублей за «квадрат».

Как URA.RU писало ранее, с 15 по 27 мая 2025 года стоимость квартир в новостройках Челябинска снизилась на 5%, достигнув отметки 164 тысячи рублей за квадратный метр. Цена нового жилья варьируется от 2,5 до 17,5 миллиона рублей.

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Челябинск занял четвертую строчку в рейтинге городов по темпам падения стоимости вторичного жилья на крупнейших региональных рынках России. В мае цена опустилась на 0,7 процента. «В мае в Краснодаре стоимость опустилась на 1,8 процента, в Самаре — на 0,9 процента, в Уфе и Ростове-на-Дону — на 0,8 процента, в Воронеже и Челябинске — на 0,7 процента, в Ленинградской области и Красноярске — на 0,5 процента», — привел свежую статистику «Коммерсант» со ссылкой на «ЦИАН Аналитику». В остальных крупных городах падение оказалось не столь заметным. Средняя стоимость предложения квадратного метра в Челябинске составила 108,8 тысячи рублей в мае 2025 года. Если сравнивать с аналогичным месяцем прошлого года, то цена подросла: в мае 2024-го она составляла 103,5 тысячи рублей за «квадрат». Как URA.RU писало ранее, с 15 по 27 мая 2025 года стоимость квартир в новостройках Челябинска снизилась на 5%, достигнув отметки 164 тысячи рублей за квадратный метр. Цена нового жилья варьируется от 2,5 до 17,5 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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