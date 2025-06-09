09 июня 2025

Зарплаты челябинских учителей отстали от медианных по Уралу

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинским учителям предлагают зарплаты ниже медианных на Урале
Челябинским учителям предлагают зарплаты ниже медианных на Урале Фото:

В Челябинской области учителя получают меньше, чем в среднем на Урале. Как сообщила пресс-служба сервиса HeadHunter, педагоги региона могут рассчитывать на 40,3 тысячи рублей.

«Медиана зарплатных предложений для учителей в УрФО составила в этом году 49,4 тысячи рублей. Несколько ниже предлагаемая зарплата для учителей в Тюменской (48,5 тысячи), Челябинской (40,3 тысячи рублей) и Курганской (30,5 тысячи) областях», — заметили в HeadHunter.

Среди уральских регионов наиболее высокие доходы сохранились в ЯНАО, где медианная зарплата достигла 73 тысяч рублей. В ХМАО — 63,9 тысячи рублей. А в Свердловской области учителя смогли рассчитывать на зарплату в 50 тысяч рублей.

Количество открытых вакансий для учителей в Челябинской области за первые пять месяцев, по данным HeadHunter, достигло 1,4 тысячи, что на 55% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. В Свердловской области также наблюдалось снижение (минус 23%), как и в Тюменской области (минус 11%). При этом рост был в Курганской области (плюс 45%). Самая высокая доля вакансий для педагогов на Урале открыта у свердловчан (47%), а на челябинцев пришлось всего 17%.

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В Челябинской области учителя получают меньше, чем в среднем на Урале. Как сообщила пресс-служба сервиса HeadHunter, педагоги региона могут рассчитывать на 40,3 тысячи рублей. «Медиана зарплатных предложений для учителей в УрФО составила в этом году 49,4 тысячи рублей. Несколько ниже предлагаемая зарплата для учителей в Тюменской (48,5 тысячи), Челябинской (40,3 тысячи рублей) и Курганской (30,5 тысячи) областях», — заметили в HeadHunter. Среди уральских регионов наиболее высокие доходы сохранились в ЯНАО, где медианная зарплата достигла 73 тысяч рублей. В ХМАО — 63,9 тысячи рублей. А в Свердловской области учителя смогли рассчитывать на зарплату в 50 тысяч рублей. Количество открытых вакансий для учителей в Челябинской области за первые пять месяцев, по данным HeadHunter, достигло 1,4 тысячи, что на 55% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. В Свердловской области также наблюдалось снижение (минус 23%), как и в Тюменской области (минус 11%). При этом рост был в Курганской области (плюс 45%). Самая высокая доля вакансий для педагогов на Урале открыта у свердловчан (47%), а на челябинцев пришлось всего 17%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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