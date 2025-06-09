Челябинский ветеран СВО рассказал о своей главной победе в жизни

В Челябинской области началось обучение для победителей предварительного голосования партии «Единая Россия», организованное в рамках программы «Курс победителей». Ее участник, заместитель председателя Ассоциации ветеранов специальной военной операции (СВО) региона Алексей Рожков, рассказал, что находится на пути к своей главной победе в жизни.
«Главная победа в жизни еще не закончена. Наверное, не всем помог, как участник СВО. Маленькая победа — то, что я восстановился после тяжелого ранения. Но самое основное еще впереди», — рассказал Рожков.
Он напомнил, что СВО продолжается. Зампред добавил, что поставил перед собой несколько целей, которых постарается достичь.
Ранее Рожков поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера за всестороннюю поддержку участников СВО и членов их семей. Он заявил, что видит работу главы региона и его команды в этом направлении.
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