Челябинцам раскрыли самые прибыльные вакансии для студентов

В Челябинске средняя предлагаемая зарплата студентов без опыта — 56 807 рублей. При этом спрос на них за год вырос на 22%. Самая высокооплачиваемая работа — для ночных сов: администратору в антикафе предлагают от 90 тысяч рублей, сообщается в пресс-службе «Авито Работа».
«Открывает подборку вакансия преподавателя-художника в студии, где проводят мастер-классы по рисованию акрилом, вином, флюид-арт и даже эпоксидной смолой. Опыт работы не требуется — главное, чтобы кандидат умел рисовать и был общительным. Оплата обсуждается индивидуально, но стартует от 1 500 рублей за смену», — сообщили в пресс-службе.
Также от 40 000 до 65 000 рублей в месяц готовы платить наставникам по ВМХ, скейтборду или роликам. Работникам предлагают гибкий график, форму, обучение и просторные площадки. Это работа с детьми от 2 до 18 лет.
Официантам-продавцам без опыта на базе отдыха предлагают работу с доходом от 1300 рублей. Проживание и питание предоставляются.
За упаковку и стикеровку товаров на складе готовы платить от 4500 до 7000 рублей в день. На работу упаковщиком берут всех без собеседования — от студентов до пенсионеров. Выходить на работу можно раз в неделю или каждый день.
Администратору в антикафе, который будет принимать гостей, а также отвечать за порядок и уютную атмосферу ночью, работодатель готов платить от 90 000 рублей в месяц. При этом работник должен быть коммуникабельным, иметь базовые знания ПК. Также на работу без опыта в Челябинске готовы принять диджея-помощника (от 30 000 до 40 000 рублей в месяц), вожатого-аниматора (до 11 000 рублей в неделю), инструктора в семейном центре (40 000 рублей в месяц), администратора аттракциона «Машинки» (от 25 000 рублей в месяц), а также работника кинотеатра (от 38 500 рублей с официальным оформлением).
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