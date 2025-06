«Евровидение» в 16 лет, громкий развод и проплаченная победа дочки: Алсу — 42

Певица Алсу отмечает 42-летие 27 июня

Алсу продолжает радовать поклонников и в 42 года Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press От детской мечты о пианино до мировых сцен и громких скандалов — путь Алсу оказался полон неожиданных поворотов. Юная девочка, выросшая в обеспеченной семье нефтяного магната, уже в 16 лет покорила «Евровидение» и стала первой российской артисткой с контрактом Universal. 27 июня певице исполняется 42 года. URA.RU вспоминает тернистый путь звезды к успеху. Юность Алсу Алсу родилась в Татарстане в очень обеспеченной семье. Ее отец, Ралиф Рафилович, занимал высокие посты: сначала работал вице-президентом нефтяной компании «Лукойл», а затем стал членом Совета Федерации от Республики Алтай. Мать девочки, Разия Исхаковна, работала архитектором. Алсу с детства мечтала заниматься музыкой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Интерес к музыке появился у Алсу в раннем детстве. В пять лет она уговорила родителей купить ей пианино, пообещав серьезно заняться музыкой. Отец не смог отказать любимой дочке, и вскоре дом уже украшал инструмент. Девочка сдержала слово и начала учиться в музыкальной школе, посвящая занятиям все свободное время. В 1992 году семья Алсу переехала в Москву. В столице она окончила школу и продолжила музыкальное образование. В 1995 году будущая звезда отправилась в Великобританию, где училась в колледже MPW. Вернувшись в Россию, Алсу поступила в ГИТИС. Но карьеру все же решила построить в музыкальной сфере. К тому же, уже в пятнадцать лет девушка написала свои первые хиты. Карьера Алсу Алсу не обманула родителей, когда просила пианино, и начала профессионально заниматься музыкой еще в подростковом возрасте. Сделать из девочки звезду помогли композиторы Александр Шевченко и Вадим Байков, чьи песни она исполняла первое время. С помощью наставников уже в 1999 году вышел клип на песню «Зимний сон» — он мгновенно стал популярным и принес певице известность. Хотя годами позже артистка признавалась, что тогда песня ей совсем не нравилась. «С высоты своего 15-летнего возраста мне казалось, что песни должны быть модные и молодежные… Он (продюсер Валерий Белоцерковский, прим. ред.), придумал этот клип с Лолитой и Юрием Грымовым, Сергеем Маковецким и Еленой Яковлевой», — рассказывала Алсу в программе «Квартирник НТВ у Маргулиса». Вскоре в ее репертуаре появились новые хиты — «Весна» и «Иногда», клипы на которые снял известный режиссер Юрий Грымов. Всего за год Алсу удалось так хорошо «выстрелить», что с ней подписал контракт международный лейбл Universal. При этом артистка стала первой российской исполнительницей с таким достижением. Но по-настоящему прославиться Алсу смогла на конкурсе «Евровидение» в 2000 году. Во время учебы в британском колледже 16-летняя Алсу представила Россию на конкурсе с песней «Solo». Певица стала первой российской артисткой, которой удалось взойти на пьедестал шоу: Алсу заняла второе место, набрав 155 баллов, уступив лишь датскому дуэту Olsen Brothers. Тогда многие связали ее успех с участием влиятельного отца, но сама певица лишь лениво отбивалась фразами «Невозможно купить целый стадион». Триумф на «Евровидении» сделал Алсу звездой мирового уровня. Вскоре она записала дуэт с Энрике Иглесиасом — песня называется «You're My № 1». Затем Алсу выпустила англоязычный альбом, назвав его просто и понятно — «Alsou». В 2004 году вышел сингл Always On My Mind. Из-за семейной жизни артистке пришлось временно покинуть сцену Фото: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва» Но после всемирной славы Алсу внезапно пропала со сцены. Артистку захлестнул быт: замужество и рождение детей заставило певицу поставить творчество на паузу. Лишь через четыре года, в 2008 году, поклонники получили новый альбом «Самое главное». А три года спустя вышла еще одна пластинка с колыбельными — «Фея добрых снов». В 2013 году, в честь юбилея, певица сняла клип «Останься» на Баку. В 2018 году Алсу записала трек «Мы с тобой» совместно с рэпером Бастой, а затем дала сольный концерт в Кремле с программой «Не молчи». Год спустя она выпустила синглы Love U Back и «К тебе», возобновив работу с продюсером Дмитрием Климашенко. В 2020 году, несмотря на пандемию, вышел альбом «Я хочу одеться в белое», посвященный врачам. Спустя год Алсу записала дуэт «Разные» с Эмином, а вскоре выступила на Новый год вместе с группой Anacondaz в программе «Квартирник у Маргулиса». В последнее время звезда часто появляется на экранах: в 2022 году певица примерила костюм Пчелки в шоу «Маска» на НТВ, а в конце года появилась в комедии «СамоИрония судьбы!» на ТНТ. Для ремейка советской классики Алсу вновь вернулась к образу из клипа «Зимний сон», сражаясь с грабителем Батрутдиновым. Личная жизнь Алсу В 2006 году Алсу вышла замуж за сына известного банкира Рафаэля Абрамова, бизнесмена Яна Абрамова. Как позже признавалась певица, с будущим супругом ее познакомила лучшая подруга, и между ними сразу возникла взаимная симпатия. Торжественная церемония прошла 18 марта в престижном зале «Россия», а подготовка заняла более полугода. Первая дочь пары, Сафина, родилась 7 сентября 2006 года в престижной клинике Лос-Анджелеса. Спустя полтора года, в апреле 2008-го, на свет появилась вторая дочь, которую назвали Микеллой. В августе 2016 года у пары родился сын Рафаэль. Вслед за мамой, дети Алсу начали увлекаться музыкой. В 2023 году певица рассказала, что Сафина с отличием окончила музыкальную школу по классу фортепиано, а маленький Рафаэль, вдохновившись сестрой, тоже начал осваивать этот инструмент. Впрочем, любовь детей к музыке стоила Алсу одного громкого скандала. Скандал на программе «Голос. Дети» В 2019 году младшая дочь Алсу, Микелла Абрамова, стала участницей шестого сезона популярного шоу «Голос. Дети». Девочка успешно прошла все этапы конкурса и вышла в финал, где ее соперниками стали Валерий Кузаков и Ержан Максим. По итогам зрительского голосования Микелла была объявлена победительницей, однако у зрителей возникли сомнения насчет честности программы. Алсу призналась, что покупала голоса для дочери Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва» После финала руководство телеканала инициировало проверку, в ходе которой выяснилось, что значительная часть голосов за Микеллу поступила от ботов, зарегистрированных в Башкирии. Это вызвало гнев телезрителей. Несмотря на то, что многие звезды пытались встать на защиту семейства Алсу, обычные люди остались уверены, что артистка решила «немного помочь» любимой дочери взять главный приз. Негодование зрителей привело к тому, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст аннулировал итоги голосования и признал победителями всех трех финалистов. А позже стало известно, что Микелла перечислила весь выигрыш в размере 1 миллиона рублей на счет благотворительного фонда. Позднее, в интервью Ксении Собчак Алсу призналась, что действительно покупала голоса для дочери, но в том количестве, которое приветствовалось правилами Первого канала. «Все участники всех сезонов покупали свои голоса, потому что невозможно было отдать свой голос, не заплатив. Каждая смс стоила денег», — сказала она, добавив, что сама лично отправила 40 смс, а оставшуюся часть попросила отправить своих друзей. Развод Алсу и Абрамова На протяжении семейной жизни в СМИ то и дело всплывали слухи о том, что звезды скоро разведутся, но Алсу и Ян Абрамов опровергали любые сплетни. Однако в мае 2024 года выяснилось, что певица официально подала на развод. Для Алсу это стал серьезный шаг, на который она долго не могла решиться. «Так сложилось, что до замужества я была под опекой своего отца, потом, во время брака, под опекой своего мужа. Я на сто процентов самостоятельной никогда и не была. Для меня было очень трудно перевернуть эту страницу и встать на новый путь… Трудный шаг, на который я все-таки решилась», — признавалась звезда в интервью «Комсомольской правде». Как оказалось позже, Алсу долгие годы терпела выходки супруга и скрывала боль. Лишь в 41 год артистка смогла «очнуться» и взять жизнь в свои руки. Алсу со скандалом развелась с мужем после долгих лет брака Фото: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва» Расставание сразу же превратилось в шоу: в июле стало известно, что Алсу подала иск о разделе совместно нажитого имущества. Певица настаивала на передаче части имущества своему отцу. Из-за вступления в процесс третьей стороны суд приостановил рассмотрение, но 27 августа официально расторг брак, оставив детей с матерью при согласии отца. Фанаты внимательно следили за тем, как Алсу сначала попыталась запретить экс-супругу выезжать из страны, а затем запретила Абрамову распоряжаться совместно нажитой недвижимостью. В итоге, в апреле 2025 года, пара наконец-то смогла заключить мировое соглашение. В сети долгое время обсуждали то, что Ян Абрамов ушел от Алсу к бывшей рэпера Тимати Анастасии Решетовой. Она же, в свою очередь, не стала ни подтверждать, ни опровергать сплетни. Однако Алсу из-за этого обвинила Решетову в лицемерии. «Меня удивляют лицемеры! Кого вы пытаетесь обмануть и ввести в заблуждение, когда „Твой Господь знает о том, что кроется в груди“», — передает слова исполнительницы «Звездач». Алсу сейчас В 2023 году Алсу заявила, что собирается переосмыслить свой образ и отойти от своего привычного звучания. В 2023 году Алсу заявила, что собирается переосмыслить свой образ и отойти от своего привычного звучания. Также певица призналась, что ничуть не переживает из-за того, что перешагнула 40-летний рубеж. В 2024 году творчество Алсу отражало ее переживания: в июне она выпустила пронзительную песню «Я учусь не бояться», наполненную эмоциями от бракоразводного процесса. А уже осенью представила дуэт «Вместе одни» с TIMZ, показав готовность к новым коллаборациям. Артистка планировала завершить год сольным концертом, но этого ей так и не удалось — выступление пришлось перенести на февраль 2025 года из-за внезапных проблем со здоровьем. Оставшись немногословной о причинах, Алсу лишь опубликовала фото из больницы, оставив поклонников гадать о подробностях. Также артистка активно продвигает в соцсетях бренд одежды Basique.

