В «Эрмитаж-Урале» в Екатеринбурге провели показательные учения. Службы музея, правоохранительных органов, экстренных служб, отработали угрозу совершения террористического акта и пожара, передает корреспондент URA.RU.
«Мы принимаем на своей площадке шедевры мирового значения. Организаторы уделяют огромное внимание учениям как возможности отработки взаимодействия музейных сотрудников и экстренных служб», — пояснили в пресс-службе «Эрмитажа».
По сценарию, в музее один из посетителей украл картину и устроил пожар. Правонарушителя оперативно поймала охрана музея, а после передала сотрудникам Росгвардии. В это время к зданию прибыли пожарные, которые приступили к ликвидации возгорания и эвакуации посетителей, которым на третьем этаже был отрезан путь к выходу.
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