К музею «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге съехались силовики: что происходит. Видео

В «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге будут прошли показательные учения
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По сценарию посетитель украл картину и устроил пожар
По сценарию посетитель украл картину и устроил пожар Фото:

В «Эрмитаж-Урале» в Екатеринбурге провели показательные учения. Службы музея, правоохранительных органов, экстренных служб, отработали угрозу совершения террористического акта и пожара, передает корреспондент URA.RU.

«Мы принимаем на своей площадке шедевры мирового значения. Организаторы уделяют огромное внимание учениям как возможности отработки взаимодействия музейных сотрудников и экстренных служб», — пояснили в пресс-службе «Эрмитажа».

По сценарию, в музее один из посетителей украл картину и устроил пожар. Правонарушителя оперативно поймала охрана музея, а после передала сотрудникам Росгвардии. В это время к зданию прибыли пожарные, которые приступили к ликвидации возгорания и эвакуации посетителей, которым на третьем этаже был отрезан путь к выходу.

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В «Эрмитаж-Урале» в Екатеринбурге провели показательные учения. Службы музея, правоохранительных органов, экстренных служб, отработали угрозу совершения террористического акта и пожара, передает корреспондент URA.RU. «Мы принимаем на своей площадке шедевры мирового значения. Организаторы уделяют огромное внимание учениям как возможности отработки взаимодействия музейных сотрудников и экстренных служб», — пояснили в пресс-службе «Эрмитажа». По сценарию, в музее один из посетителей украл картину и устроил пожар. Правонарушителя оперативно поймала охрана музея, а после передала сотрудникам Росгвардии. В это время к зданию прибыли пожарные, которые приступили к ликвидации возгорания и эвакуации посетителей, которым на третьем этаже был отрезан путь к выходу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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