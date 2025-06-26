Песков заявил, что нельзя сравнивать конфликты на Украине и на Ближнем Востоке

Ситуации имеют разные причины возникновения
Конфликт на Украине и противостояние между Израилем и Ираном на Ближнем Востоке нельзя сравнивать. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Конфликт на Украине и конфликт Израиля и Ирана несопоставимы по своей сути», — сказал Песков корреспонденту URA.RU. По его словам, эти ситуации имеют разные причины возникновения и последствия для мировой безопасности.
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