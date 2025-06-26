Песков заявил, что нельзя сравнивать конфликты на Украине и на Ближнем Востоке

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Ситуации имеют разные причины возникновения
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Конфликт на Украине и противостояние между Израилем и Ираном на Ближнем Востоке нельзя сравнивать. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конфликт на Украине и конфликт Израиля и Ирана несопоставимы по своей сути», — сказал Песков корреспонденту URA.RU. По его словам, эти ситуации имеют разные причины возникновения и последствия для мировой безопасности.

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Конфликт на Украине и противостояние между Израилем и Ираном на Ближнем Востоке нельзя сравнивать. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Конфликт на Украине и конфликт Израиля и Ирана несопоставимы по своей сути», — сказал Песков корреспонденту URA.RU. По его словам, эти ситуации имеют разные причины возникновения и последствия для мировой безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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