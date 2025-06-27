В резиденцию Католикоса проник спецназ СНБ Армении. Видео

На территорию резиденции главы армянской церкви проник спецназ СНБ Армении
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Спецназ СНБ вошел на территорию резиденции главы армянской церкви
Спецназ СНБ вошел на территорию резиденции главы армянской церкви Фото:
новость из сюжета
К главе Ширакской епархии Армянской апостольской церкви пришли с обысками

Сотрудники спецподразделения Службы национальной безопасности (СНБ) Армении вошли на территорию резиденции Католикоса, где в данный момент находятся верующие, которые препятствуют задержанию главы армянской церкви. Об этом пишет РИА Новости.

«Несколько спецназовцев СНБ Армении проникли на территорию резиденции Католикоса, где верующие не дают задержать архиепископа», — пишет РИА Новости. На опубликованных кадрах видно, что помимо спецназа СНБ, сюда прибыли и сотрудники главного управления криминальной полиции. Они, как и спецназ, в масках.

Ранее стало известно, что СНБ Армении задержали предстоятеля Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископа Микаэла Аджапахяна в Первопрестольном Святом Эчмиадзине. Против него возбудили уголовное дело за публичные призывы к насильственному свержению власти. После проведения утренних обысков в резиденции Ширакской епархии в Гюмри произошел инцидент. Архиепископ отсутствовал на месте, поскольку в это время принимал участие в собрании духовенства в Эчмиадзине. Позднее примерно три десятка человек в масках прибыли в резиденцию Католикоса всех армян Гарегина II, где между представителями духовенства и сотрудниками правоохранительных органов произошла потасовка.

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Сотрудники спецподразделения Службы национальной безопасности (СНБ) Армении вошли на территорию резиденции Католикоса, где в данный момент находятся верующие, которые препятствуют задержанию главы армянской церкви. Об этом пишет РИА Новости. «Несколько спецназовцев СНБ Армении проникли на территорию резиденции Католикоса, где верующие не дают задержать архиепископа», — пишет РИА Новости. На опубликованных кадрах видно, что помимо спецназа СНБ, сюда прибыли и сотрудники главного управления криминальной полиции. Они, как и спецназ, в масках. Ранее стало известно, что СНБ Армении задержали предстоятеля Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископа Микаэла Аджапахяна в Первопрестольном Святом Эчмиадзине. Против него возбудили уголовное дело за публичные призывы к насильственному свержению власти. После проведения утренних обысков в резиденции Ширакской епархии в Гюмри произошел инцидент. Архиепископ отсутствовал на месте, поскольку в это время принимал участие в собрании духовенства в Эчмиадзине. Позднее примерно три десятка человек в масках прибыли в резиденцию Католикоса всех армян Гарегина II, где между представителями духовенства и сотрудниками правоохранительных органов произошла потасовка.
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