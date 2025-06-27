WSJ: Нетаньяху использовал свадьбу сына, чтобы ввести в заблуждение Иран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху использовал подготовку к свадьбе своего старшего сына Авнера для введения в заблуждение иранского руководства перед началом военной операции против Ирана. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, информация о том, что глава израильского правительства уйдет в отпуск ради семейного торжества 16 июня, была частью тщательно спланированной дезинформационной кампании. Источники WSJ в израильской и американской разведках утверждают, что даже близкие родственники Нетаньяху, включая самого Авнера, не знали о настоящих планах премьера. В результате свадьбу пришлось отложить из-за начавшихся боевых действий.
Израильские и американские СМИ распространяли сведения о якобы существующем разногласии между Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом относительно возможных ударов по Ирану. Параллельно в публичном пространстве акцентировалось внимание на дипломатических попытках урегулировать иранский ядерный вопрос. 19 июня Нетаньяху признал, что его семья также пострадала от обострения ситуации: свадьба сына была перенесена уже во второй раз из-за ракетных угроз.
Военная операция Израиля против Ирана началась в ночь на 13 июня. Уже через сутки последовал ответный удар со стороны Тегерана. 22 июня в конфликт вступили Соединенные Штаты, атаковав три иранских ядерных объекта. В ответ 23 июня Иран нанес ракетный удар по авиабазе США в Катаре. Позднее Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.
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