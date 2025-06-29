МИД обозначил, в каких мигрантах остро нуждается Россия

Россия проявляет заинтересованность в привлечении трудовых мигрантов, однако их пребывание в стране должно соответствовать установленным требованиям. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Мы заинтересованы в притоке трудовых мигрантов», — заявил Лавров по итогам встречи с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым. Трансляция пресс-конференции ведется на сайте МИД РФ.. По словам главы российского МИДа, Россия считает важным, чтобы иностранные граждане на ее территории соблюдали правила пребывания и своевременно регулировали свой правовой статус в соответствии с нормами Евразийского экономического союза и положениями последнего президентского указа от января этого года.
Ранее Лавров прибыл в Киргизию для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Глава российского МИДа отметил, что хотел бы отдохнуть на озере Иссык-Куль, но вынужден работать, передает «360.ru».
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