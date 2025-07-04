Мэрия столицы выкупила у миллиардера Прохорова концертный зал «Москва Сити»

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Sensorium Hall в «Москва Сити» продан за 20–25 млрд руб.
Sensorium Hall в «Москва Сити» продан за 20–25 млрд руб. Фото:

Московское АНО «Агентство творческих программ», подведомственное департаменту культуры города, приобрело концертный зал Sensorium Hall. Объект находится в деловом центре «Москва-Сити» и был выкуплен у группы «Онэксим», принадлежащей бизнесмену Михаилу Прохорову.

«В консалтинговых компаниях оценили текущую стоимость объекта в 20–25 млрд руб. На завершение строительства может потребоваться еще от 5 до 11 млрд руб. и около двух лет работ. Сейчас здание готово примерно на 70%», — пишет «Коммерсант».

Концертный зал был признан непрофильным активом для «Онэксим», что стало причиной продажи. Изначально группа Прохорова надеялась выручить за объект до 45 млрд рублей, однако из-за высокой стоимости долго не могла найти покупателя.

Sensorium Hall представляет собой девятиэтажный комплекс общей площадью 38 тыс. кв. м, выполненный в виде часового механизма. Первоначально планировалось завершить строительство в 2016 году, однако сроки затянулись из-за необходимости согласования функционала и архитектурного облика здания.

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Московское АНО «Агентство творческих программ», подведомственное департаменту культуры города, приобрело концертный зал Sensorium Hall. Объект находится в деловом центре «Москва-Сити» и был выкуплен у группы «Онэксим», принадлежащей бизнесмену Михаилу Прохорову. «В консалтинговых компаниях оценили текущую стоимость объекта в 20–25 млрд руб. На завершение строительства может потребоваться еще от 5 до 11 млрд руб. и около двух лет работ. Сейчас здание готово примерно на 70%», — пишет «Коммерсант». Концертный зал был признан непрофильным активом для «Онэксим», что стало причиной продажи. Изначально группа Прохорова надеялась выручить за объект до 45 млрд рублей, однако из-за высокой стоимости долго не могла найти покупателя. Sensorium Hall представляет собой девятиэтажный комплекс общей площадью 38 тыс. кв. м, выполненный в виде часового механизма. Первоначально планировалось завершить строительство в 2016 году, однако сроки затянулись из-за необходимости согласования функционала и архитектурного облика здания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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