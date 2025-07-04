Мэрия столицы выкупила у миллиардера Прохорова концертный зал «Москва Сити»

Московское АНО «Агентство творческих программ», подведомственное департаменту культуры города, приобрело концертный зал Sensorium Hall. Объект находится в деловом центре «Москва-Сити» и был выкуплен у группы «Онэксим», принадлежащей бизнесмену Михаилу Прохорову.
«В консалтинговых компаниях оценили текущую стоимость объекта в 20–25 млрд руб. На завершение строительства может потребоваться еще от 5 до 11 млрд руб. и около двух лет работ. Сейчас здание готово примерно на 70%», — пишет «Коммерсант».
Концертный зал был признан непрофильным активом для «Онэксим», что стало причиной продажи. Изначально группа Прохорова надеялась выручить за объект до 45 млрд рублей, однако из-за высокой стоимости долго не могла найти покупателя.
Sensorium Hall представляет собой девятиэтажный комплекс общей площадью 38 тыс. кв. м, выполненный в виде часового механизма. Первоначально планировалось завершить строительство в 2016 году, однако сроки затянулись из-за необходимости согласования функционала и архитектурного облика здания.
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