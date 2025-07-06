В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается в интерактивной карте, размещенной Министерством цифровой трансформации Украины.
Согласно информации на карте, сигнал оповещения в Киеве прозвучал в 05:56 по московскому времени. В течение следующей минуты тревога была зафиксирована также в Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Ранее, в ночь на 4 июля, российские военные нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве. Атаки были направлены на предприятия, связанные с производством беспилотников и военной техники, а также на нефтеперерабатывающий завод и объекты военного аэродрома, передает «Национальная служба новостей».
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