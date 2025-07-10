Концерт популярной группы отгремит в свердловском городе — послушать сможет каждый

Музыканты выступят в День города
Популярная группа «На-На» даст бесплатный концерт в Нижней Салде (Свердловская область) в честь Дня города. Выступление состоится 19 июля. Информация об этом появилась в афише артистов.
Появление на сцене группы «На-На» станет главным номером программы празднования 265-летия города. Послушать песни советских музыкантов можно будет на площади Быкова.
Нижняя Салда не в первый раз с размахом отмечает День города, так как праздник совмещают с Днем металлурга. В прошлом году там выступали местные и приглашенные артисты из Екатеринбурга.
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