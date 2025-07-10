Концерт популярной группы отгремит в свердловском городе — послушать сможет каждый

Группа «На-На» выступит на Дне города в Верхней Салде
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Музыканты выступят в День города
Музыканты выступят в День города Фото:

Популярная группа «На-На» даст бесплатный концерт в Нижней Салде (Свердловская область) в честь Дня города. Выступление состоится 19 июля. Информация об этом появилась в афише артистов.

Появление на сцене группы «На-На» станет главным номером программы празднования 265-летия города. Послушать песни советских музыкантов можно будет на площади Быкова.

Нижняя Салда не в первый раз с размахом отмечает День города, так как праздник совмещают с Днем металлурга. В прошлом году там выступали местные и приглашенные артисты из Екатеринбурга.

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Популярная группа «На-На» даст бесплатный концерт в Нижней Салде (Свердловская область) в честь Дня города. Выступление состоится 19 июля. Информация об этом появилась в афише артистов. Появление на сцене группы «На-На» станет главным номером программы празднования 265-летия города. Послушать песни советских музыкантов можно будет на площади Быкова. Нижняя Салда не в первый раз с размахом отмечает День города, так как праздник совмещают с Днем металлурга. В прошлом году там выступали местные и приглашенные артисты из Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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