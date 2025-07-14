Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в современных условиях «больше нет никаких правил», а побеждает сильнейший. Об этом он сказал в обращении к французским военным во время главного французского парада в День взятия Бастилии.
«Поскольку больше нет никаких правил, побеждает закон сильнейшего», — заявил Эммануэль Макрон, его слова передает агентство «Коммерсантъ». По словам президента Франции, защита свободы, якобы «никогда еще не находившейся под такой угрозой с 1945 года», требует консолидации усилий в Европе.
Макрон считает, что Европе угрожают гибридные конфликты, внешние вмешательства, возрождение ядерной угрозы и рост числа военных столкновений. «Сможем ли мы выдержать, если через три-четыре года на европейской земле разразится конфликт высокой интенсивности?» — задался вопросом французский лидер и отметил, что справиться с этим возможно только при достаточной военной мощи. Макрон назвал Россию «постоянной, подготовленной и долговременной угрозой», на которую Европа должна быть способна ответить.
В своем обращении президент Франции перечислил меры, необходимые для укрепления обороноспособности: увеличение запасов высокоточного и дистанционно управляемого оружия, оснащение дронами фрегатов, авиабаз и наземных войск, развитие систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также наращивание космического потенциала. Он отметил важность полного обеспечения военнослужащих, повышения интенсивности подготовки личного состава и расширения резервных сил, развитие которых началось в 2022 году. Макрон также сообщил, что к 2027 году Франция удвоит оборонный бюджет — с €32 млрд в 2017 году до €64 млрд.
Ранее президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что страна не рассматривает Европу как противника, а наоборот — как торгового партнера. При этом он отмечал, что европейские власти специально создают миф о некоей угрозе со стороны РФ, чтобы отвлекать внимание населения от насущных проблем и оправдывать траты на вооружение и поставки на Украину. По словам пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова, нынешние заявления, которые делаются в Европе, показали ее настроенность не не дипломатию, а на милитаризацию, а сообщения о якобы угрозе со стороны РФ нужны только для выкачивания денег из населения на военные нужды.
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