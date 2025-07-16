Писателя Бориса Акунина* хотят лишить свободы: хроника уголовного дела

После оглашения приговора в виде 14 лет лишения свободы защита писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили; признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) подала апелляционную жалобу. Защита не согласна с вынесенным приговором. Об этом сообщил адвокат писателя Олег Дубинин. Кто такой Борис Акунин и в чем его обвиняют — в материале URA.RU.
Как Акунин стал иноагентом
Почему его признали иноагентом
Писателя 12 января 2024 года внесли в перечень иностранных агентов. Произошло это из-за того, что Акунин открыто выступал против спецоперации на Украине и распространял недостоверные сведения, которые формировали негативный образ России.
Розыск и арест
Через несколько дней МВД объявила Акунина в розыск. Это следует из данных базы Министерства внутренних дел РФ. В начале февраля его заочно арестовали.
Возбуждено дело
Против писателя возбудили дело 18 марта 2025 года. Его обвинили в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. «Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении иноагента Григория Чхартшвили», — говорится в telegram-канале.
Международный розыск и суд
Бориса Акунина объявили в международный розыск в 30 мая 2025 года. Все это связано с призывами к насильственному изменению конституции. 18 июня в военный окружной суд Москвы поступило уголовное дело, в связи с оправданием террористической деятельности через интернет, содействие террористической деятельности, а также неисполнение обязанностей иноагента.
Отрицания адвоката о причастности к терроризму
Адвокат писателя Олег Дубинин, 14 июля, заявил в суде, что его подзащитный не причастен к террористической деятельности. По его словам, вина Акунина не доказана. Сам суд проходит без участия писателя, который остается за территорией РФ.
Суд
Сторона обвинения запросила Борису Акунину 18 лет лишения свободы заочно по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. По итогу, суд приговорил писателя к 14 годам лишения свободы. Из них 4 будут проведены в тюрьме, а остальные в исправительной колонии строгого режима.
Обжалование приговора
Защита писателя 16 июля подала апелляционную жалобу на заочный приговор суда. Об этом сообщил защитник Бориса Акунина: «Апелляционная жалоба на приговор Второго западного окружного военного суда подана».
Книги писателя были иъяты
Суд постановил вернуть издательству АСТ книги писателя Бориса Акунина, которые были изъяты во время обыска в рамках его уголовного дела. «Подшивки документов, изъятые в ходе обыска в ООО издательство АСТ и книги, изъятые со складов <...> возвратить в ООО издательство АСТ», — указано в решении суда, которое передает РИА Новости.
.Что Акунин говорил пранкерам
Одним из поводов для возбуждения уголовного дела стал телефонный разговор Бориса Акунина с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Судя по информации, во время диалога писатель склонял собеседников к участию в насильственном изменении конституционного строя. А также, судя по словам свидетеля, даже заявлял, что согласен финансировать ВСУ.
Как живет Акунин сейчас
Акунин с 2014 года живет в Лондоне. Помимо этого у него есть недвижимость во Франции и Испании.
В конце декабря 2024 года писатель заявлял, что не скучает по России. Он говорил, что Россия — предпоследняя страна, в которой он хотел бы оказаться. «Россия — это предпоследняя страна, где я хотел бы оказаться... Не хочу», — говорил Акунин.
Писатель никак не участвует в судебном процессе. Он заявляет, что суд не признает, и что никак «в этом балагане» не участвует. Информацию Акунин опубликовал в своем telegram-канале.
Биография Акунина
Ранние годы
Григорий Чхартишвили появился на свет 20 мая 1956 года в грузинском городе Зестафони. Его родители представляли советскую интеллигенцию: отец, Шалва Ноевич Чхартишвили (1919-1997), был кадровым военным, артиллеристом, прошедшим Великую Отечественную войну; мать, Берта Исааковна Бразинская (1921-2007), выпускница филологического факультета МГУ, преподавала русский язык и литературу.
В 1958 году семья перебралась в Москву, где и прошли детские и юношеские годы будущего литератора. Интерес к японской культуре пробудился у него в подростковом возрасте после знакомства с книгой о театре кабуки.
Образование Акунина было тесно связано с его увлечениями: он обучался в школе с углубленным изучением английского языка, а в старших классах дополнительно посещал школу молодого востоковеда при престижном Институте стран Азии и Африки МГУ. Его успехи были отмечены специальным дипломом, что, по словам самого писателя, помогло ему поступить в этот «очень-очень блатной» вуз.
В 1979 году Акунин успешно завершил обучение в ИСАА, получив диплом историка-японоведа. В студенческие годы он впервые посетил Японию, что стало важным этапом в его профессиональном и творческом становлении.
Работа в издательствах
После института Акунин работал в издательстве «Русский язык», занимаясь техническими и художественными переводами с японского. В 1986 году перешел в «Иностранную литературу», где прошёл путь до замглавреда (1994).
Он переводил Мисиму, Абэ и других японских классиков, редактировал «Антологию японской литературы» и серию «Лекарство от скуки». В 2000 году ушел из издательства, посвятив себя литературе.
Карьера писателя
Параллельно с издательской работой Акунин начал писать художественную прозу. В 1998 году вышли первые четыре романа о сыщике Эрасте Фандорине: «Азазель», «Турецкий гамбит», «Левиафан» и «Смерть Ахиллеса». Как вспоминал автор, из-за необычности проекта (исторический детектив о коллежском регистраторе) рукописи первоначально отвергали издательства.
Псевдоним «Борис Акунин» (от японского «акунин» — «благородный злодей») долгое время скрывал личность Григория Чхартишвили. Разоблачение произошло в 1999 году. Сам писатель объяснял, что псевдоним помогал ему «переключаться» между научной и художественной прозой.
Популярность пришла в начале 2000-х:
- в 2002 году — премия ТЭФИ за сценарий к сериалу «Азазель»;
- к 2024 году серия о Фандорине включает около 20 книг;
- созданы циклы о Николасе Фандорине (внук Эраста) и монахине-сыщице Пелагии.
Эксперименты:
- в 2005 году была опубликована экспериментальная книга «Кладбищенские истории» — совмещение эссе Чхартишвили и прозы Акунина;
- в 2012-м вышла книга «Аристономия» — философский роман под двойной подписью;
- опубликовал альтернативное продолжение пьесы А.П. Чехова «Чайка».
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
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