Защита Акунина* обжаловала приговор

Защита писателя Бориса Акунина* (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) подала апелляционную жалобу на заочный приговор Второго западного окружного военного суда. Ему назначено 14 лет лишения свободы. Об этом сообщил адвокат писателя Олег Дубинин.
«Апелляционная жалоба на приговор Второго западного окружного военного суда подана», — заявил защитник писателя. Цитата по РИА «Новости».
Борису Акунину* предъявлены обвинения по трем статьям российского уголовного законодательства: содействие террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ), публичное оправдание терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных агентов (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Писатель был внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Ранее суд заочно приговорил писателя к 14 годам колонии, хотя обвинение запрашивало ему 18 лет колонии. Первые четыре года Акунин должен провести в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима, передает РАПСИ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
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