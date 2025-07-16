Верховная Рада отправила Шмыгаля в отставку с поста премьер-министра Украины

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Шмыгаль и все министры Украины получили приставки и.о
Шмыгаль и все министры Украины получили приставки и.о Фото:

Верховная Рада Украины на заседании приняла решение об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ).

За соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат, написал Гончаренко в своем telegram-канале Шмыгаль занимал должность премьера с 4 марта 2020 года — он стал самым долго действующим премьером в истории независимой Украины.

Ранее, 15 июля, Шмыгаль подал в отставку. В ближайшее время он приступит к исполнению обязанностей министра обороны. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что компетенции Шмыгаля будут востребованы в той сфере, на которую в настоящее время направлены основные ресурсы государства.

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Верховная Рада Украины на заседании приняла решение об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). За соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат, написал Гончаренко в своем telegram-канале  Шмыгаль занимал должность премьера с 4 марта 2020 года — он стал самым долго действующим премьером в истории независимой Украины. Ранее, 15 июля, Шмыгаль подал в отставку. В ближайшее время он приступит к исполнению обязанностей министра обороны. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что компетенции Шмыгаля будут востребованы в той сфере, на которую в настоящее время направлены основные ресурсы государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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