Верховная Рада отправила Шмыгаля в отставку с поста премьер-министра Украины

Верховная Рада Украины на заседании приняла решение об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ).
За соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат, написал Гончаренко в своем telegram-канале Шмыгаль занимал должность премьера с 4 марта 2020 года — он стал самым долго действующим премьером в истории независимой Украины.
Ранее, 15 июля, Шмыгаль подал в отставку. В ближайшее время он приступит к исполнению обязанностей министра обороны. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что компетенции Шмыгаля будут востребованы в той сфере, на которую в настоящее время направлены основные ресурсы государства.
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