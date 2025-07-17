Бастрыкин контролирует дело челябинских врачей, сделавших ребенка инвалидом

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело челябинских врачей, по вине которых, как считает следствие, ребенок стал инвалидом. Об этом URA.RU сообщили в центральном аппарате ведомства.
«Дело поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о промежуточных результатах расследования», — сообщили в пресс-центре СК РФ.
Врачи попали под проверку в начале года, когда у пациента случилось кислородное голодание. В итоге у него зафиксировали отек головного мозга. Мать мальчика винит врачей. Следственные органы также усмотрели в действиях медперсонала признаки халатности.
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