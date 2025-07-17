Бастрыкин контролирует дело челябинских врачей, сделавших ребенка инвалидом

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Александр Бастрыкин держит ситуацию на контроле
Александр Бастрыкин держит ситуацию на контроле Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело челябинских врачей, по вине которых, как считает следствие, ребенок стал инвалидом. Об этом URA.RU сообщили в центральном аппарате ведомства.

«Дело поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о промежуточных результатах расследования», — сообщили в пресс-центре СК РФ.

Врачи попали под проверку в начале года, когда у пациента случилось кислородное голодание. В итоге у него зафиксировали отек головного мозга. Мать мальчика винит врачей. Следственные органы также усмотрели в действиях медперсонала признаки халатности.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело челябинских врачей, по вине которых, как считает следствие, ребенок стал инвалидом. Об этом URA.RU сообщили в центральном аппарате ведомства. «Дело поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о промежуточных результатах расследования», — сообщили в пресс-центре СК РФ. Врачи попали под проверку в начале года, когда у пациента случилось кислородное голодание. В итоге у него зафиксировали отек головного мозга. Мать мальчика винит врачей. Следственные органы также усмотрели в действиях медперсонала признаки халатности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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