На Украине все более очевидны признаки диктатуры. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Несменяемость власти и все более явные признаки диктатуры», — передает слова Медведева ТАСС. Он добавил, что в категорию этих признаков входят отмена избирательных процедур под предлогом военного положения, преследование оппозиции и подавление свободы слова.
Зампред Совбеза отметил схожесть нынешней ситуации с Третьим рейхом и затронул вопрос о применимости критериев, сформулированных для Германии на Потсдамской конференции, к Украине. Авторы The Economist утверждали, что монополия власти президента Украины Владимира Зеленского подрывает демократические процессы, качество государственного управления и усилия вооруженных сил. Власть сосредоточена в руках неизбранных чиновников, что вызывает беспокойство среди сторонников Украины.
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