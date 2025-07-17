Медведев перечислил признаки диктатуры на Украине

Медведев: диктатура на Украине усиливается
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На Украине преследуется оппозиция, заявил Медведев
На Украине преследуется оппозиция, заявил Медведев Фото:

На Украине все более очевидны признаки диктатуры. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Несменяемость власти и все более явные признаки диктатуры», — передает слова Медведева ТАСС. Он добавил, что в категорию этих признаков входят отмена избирательных процедур под предлогом военного положения, преследование оппозиции и подавление свободы слова.

Зампред Совбеза отметил схожесть нынешней ситуации с Третьим рейхом и затронул вопрос о применимости критериев, сформулированных для Германии на Потсдамской конференции, к Украине. Авторы The Economist утверждали, что монополия власти президента Украины Владимира Зеленского подрывает демократические процессы, качество государственного управления и усилия вооруженных сил. Власть сосредоточена в руках неизбранных чиновников, что вызывает беспокойство среди сторонников Украины.

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На Украине все более очевидны признаки диктатуры. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Несменяемость власти и все более явные признаки диктатуры», — передает слова Медведева ТАСС. Он добавил, что в категорию этих признаков входят отмена избирательных процедур под предлогом военного положения, преследование оппозиции и подавление свободы слова. Зампред Совбеза отметил схожесть нынешней ситуации с Третьим рейхом и затронул вопрос о применимости критериев, сформулированных для Германии на Потсдамской конференции, к Украине. Авторы The Economist утверждали, что монополия власти президента Украины Владимира Зеленского подрывает демократические процессы, качество государственного управления и усилия вооруженных сил. Власть сосредоточена в руках неизбранных чиновников, что вызывает беспокойство среди сторонников Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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