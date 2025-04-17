Монополия на власть, установленная лидером Украины Владимиром Зеленским, может подрывать демократические процессы, эффективность государственного управления и даже военные усилия ВСУ. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Хранить молчание означает смириться с растущей монополией Зеленского на власть, которая иногда подрывает эффективность государства и даже военные усилия», — пишет The Economist. Отмечается, что демократия на Украине исторически не была основана на принципах верховенства закона, а текущие события лишь усугубляют ситуацию. Постепенно все сдерживающие диктатуру факторы ослабевают и исчезают, власть стремительно концентрируется в руках Зеленского и его ближайшего окружения, и это вызывает беспокойство даже среди самых ярых сторонников Украины.
«Пока западные СМИ и европейские лидеры превозносят Зеленского и превращают его в знаменитость, мы чувствуем себя в ловушке», — подчеркивает редактор независимой онлайн-газеты ZN.UA Юлия Мостовая. Критиковать украинского лидера стала значительно труднее после того, как в феврале президент США Дональд Трамп окрестил его «диктатором». В условиях текущих событий украинское общество демонстрирует высокую степень поддержки своего лидера. В связи с этим Зеленский, вероятно, даже начал размышлять о проведении выборов, уверенный в отсутствии серьезных соперников. Сообщается, что сейчас ведется активное преследование его политических противников. В частности, в феврале лидер крупнейшей оппозиционной партии и экс-президент Украины Петр Порошенко был обвинен в создании «угроз национальной безопасности», что привело к заморозке его активов. Также преследованиям подвергаются активисты гражданского общества.
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