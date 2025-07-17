В освобожденном харьковском селе создадут буферную зону для защиты Белгородской области от обстрелов

Российские военнослужащие создали буферную зону в освобожденном селе Дегтярное Харьковской области для защиты Белгородской области от обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщили российские силовые структуры.
«Создаем полосу безопасности, чтобы обезопасить жителей Белгородской области от обстрелов ВСУ. Также растягиваем фронт, вынуждая ВСУ перебрасывать штурмовиков из Сумской области», — сообщил источник. Его слова приводит ТАСС.
По данным собеседника, бойцы группировки «Север» в ходе операции уничтожили несколько подразделений украинских пограничников из 1-го погранотряда. Сегодня Минобороны России официально подтвердило освобождение села.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко уже сообщал, что российские военные начали боевые действия на новом участке границы шириной 20 километров между Белгородской и Харьковской областями для создания буферной зоны в Белгородской области. Он отметил, что линия боевого соприкосновения в этом районе пришла в движение, и предполагает, что началась операция ВС РФ по формированию буферной зоны. Ранее этот участок фронта оставался спокойным, а бои там были редки, передает "Ридус".
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.