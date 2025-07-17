В освобожденном харьковском селе создадут буферную зону для защиты Белгородской области от обстрелов

Бойцы ВС РФ создают в харьковском селе Дегтярное полосу безопасности
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Российские войска пытаются расширить фронт в районе Белгородской области, что вынудить ВСУ перекинуть солдат из Сумской области
Российские войска пытаются расширить фронт в районе Белгородской области, что вынудить ВСУ перекинуть солдат из Сумской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие создали буферную зону в освобожденном селе Дегтярное Харьковской области для защиты Белгородской области от обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщили российские силовые структуры.

«Создаем полосу безопасности, чтобы обезопасить жителей Белгородской области от обстрелов ВСУ. Также растягиваем фронт, вынуждая ВСУ перебрасывать штурмовиков из Сумской области», — сообщил источник. Его слова приводит ТАСС. 

По данным собеседника, бойцы группировки «Север» в ходе операции уничтожили несколько подразделений украинских пограничников из 1-го погранотряда. Сегодня Минобороны России официально подтвердило освобождение села.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко уже сообщал, что российские военные начали боевые действия на новом участке границы шириной 20 километров между Белгородской и Харьковской областями для создания буферной зоны в Белгородской области. Он отметил, что линия боевого соприкосновения в этом районе пришла в движение, и предполагает, что началась операция ВС РФ по формированию буферной зоны. Ранее этот участок фронта оставался спокойным, а бои там были редки, передает "Ридус".

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Российские военнослужащие создали буферную зону в освобожденном селе Дегтярное Харьковской области для защиты Белгородской области от обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщили российские силовые структуры. «Создаем полосу безопасности, чтобы обезопасить жителей Белгородской области от обстрелов ВСУ. Также растягиваем фронт, вынуждая ВСУ перебрасывать штурмовиков из Сумской области», — сообщил источник. Его слова приводит ТАСС.  По данным собеседника, бойцы группировки «Север» в ходе операции уничтожили несколько подразделений украинских пограничников из 1-го погранотряда. Сегодня Минобороны России официально подтвердило освобождение села. Ранее военный эксперт Андрей Марочко уже сообщал, что российские военные начали боевые действия на новом участке границы шириной 20 километров между Белгородской и Харьковской областями для создания буферной зоны в Белгородской области. Он отметил, что линия боевого соприкосновения в этом районе пришла в движение, и предполагает, что началась операция ВС РФ по формированию буферной зоны. Ранее этот участок фронта оставался спокойным, а бои там были редки, передает "Ридус".
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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