Будапешт запретил въезд трем украинским военным, причастным к убийству венгра

Венгрия запретила въезд трем высокопоставленным украинским военным, обвиняемым в гибели закарпатского венгра. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Вчера мы инициировали в Брюсселе внесение в санкционные списки трех сотрудников руководства армии Украины, <...>. Пока этого не произошло, мы с сегодняшнего дня запрещаем им въезд на территорию Венгрии», — сказал Сийярто на пресс-конференции. Трансляция велась на телеканале М1. Речь идет о начальнике штаба сухопутных войск, командующем Западным оперативным командованием и начальнике управления Министерства обороны Украины, ответственном за мобилизацию.
Венгрия обратилась к Европейскому союзу с требованием ввести санкции против указанных сотрудников украинского Минобороны. Будапешт настаивает на привлечении их к ответственности за организацию принудительной мобилизации и причастность к гибели закарпатского венгра Йожефа Шебештьена, имевшего двойное гражданство. Шебештьен был насильно мобилизован, подвергся избиению железными прутьями при доставке в военкомат и спустя три недели скончался в больнице. МИД Венгрии вызвал посла Украины для разъяснения обстоятельств произошедшего.
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