Суд определился с обвинением по делу миллиардера Мацоцкого

Миллиардер Сергей Мацоцкий, обвиняемый в даче взятки должностному лицу, объявлен в розыск. Он скрывается за пределами России. Об этом сообщили представители правоохранительных органов и суда.
«В отношении Мацоцкого избрана мера пресечения с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — пояснили в судебной инстанции, уточнив, что бизнесмену предъявлено обвинение заочно. Цитата по ТАСС.
Ранее суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения для Мацоцкого в виде заключения под стражу. Его обвинили в даче взятки в особо крупном размере, передает РАПСИ.
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