Суд определился с обвинением по делу миллиардера Мацоцкого

Миллиардера Мацоцкого объявили в розыск
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Суд заочно арестовал бизнесмена Мацоцкого
Суд заочно арестовал бизнесмена Мацоцкого Фото:

Миллиардер Сергей Мацоцкий, обвиняемый в даче взятки должностному лицу, объявлен в розыск. Он скрывается за пределами России. Об этом сообщили представители правоохранительных органов и суда.

«В отношении Мацоцкого избрана мера пресечения с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — пояснили в судебной инстанции, уточнив, что бизнесмену предъявлено обвинение заочно. Цитата по ТАСС.

Ранее суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения для Мацоцкого в виде заключения под стражу. Его обвинили в даче взятки в особо крупном размере, передает РАПСИ.

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Миллиардер Сергей Мацоцкий, обвиняемый в даче взятки должностному лицу, объявлен в розыск. Он скрывается за пределами России. Об этом сообщили представители правоохранительных органов и суда. «В отношении Мацоцкого избрана мера пресечения с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — пояснили в судебной инстанции, уточнив, что бизнесмену предъявлено обвинение заочно. Цитата по ТАСС. Ранее суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения для Мацоцкого в виде заключения под стражу. Его обвинили в даче взятки в особо крупном размере, передает РАПСИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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