Быстрая связь с аварийщиками при ЧП: пермякам раскрыли преимущества нового сервиса

Жители Пермского края получили возможность быстро связаться с аварийными службами через приложение «Госуслуги Дом». Новая функция позволяет напрямую звонить в аварийно-диспетчерскую службу (АДС), отмечают в правительстве региона.
«Теперь пользователи приложения могут оперативно обратиться в АДС своей управляющей компании при возникновении чрезвычайных ситуаций. Для этого достаточно нажать на кнопку „Авария“ на главной странице приложения, после чего откроется официальный номер для связи», — указано в telegram-канале регионального правительства.
Пользователи также увидят список ситуаций, при которых необходимо обращаться в аварийные службы. Актуальный номер телефона АДС будет отображаться на главной странице с возможностью совершить звонок одним нажатием. Если его нет, система предложит оставить заявку в управляющей организации.
В следующих версиях разработчики сервиса планируют добавить номера аварийных служб, предоставляемых ресурсоснабжающими организациями. Управляющие компании также смогут указывать отдельные контакты для разных типов происшествий, например, для служб, обслуживающих лифты.
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