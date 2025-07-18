18 июля 2025

На роликах и с ружьями: Пермский край станет площадкой для первенства РФ

В сентябре Пермский край примет чемпионат России по летнему биатлону
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнование проведут в середине сентября
Соревнование проведут в середине сентября Фото:

Чемпионат России по летнему биатлону пройдет в Прикамье с 8 по 15 сентября. Соревнование проведут на базе «Снежинка» в Чайковском, сообщила пресс-служба правительства региона.

«В этом году на старт выйдут порядка 300 сильнейших биатлонистов страны. В программе — индивидуальные гонки и эстафеты на роллерах. Сборная Пермского края, как принимающая сторона, получит расширенную квоту участников», — написано в telegram-канале ведомства.

Организаторы отметили, что для жителей и гостей региона будет организована зрительская зона и сопутствующие мероприятия. Последний раз край принимал летний чемпионат страны в 2022 году.

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Чемпионат России по летнему биатлону пройдет в Прикамье с 8 по 15 сентября. Соревнование проведут на базе «Снежинка» в Чайковском, сообщила пресс-служба правительства региона. «В этом году на старт выйдут порядка 300 сильнейших биатлонистов страны. В программе — индивидуальные гонки и эстафеты на роллерах. Сборная Пермского края, как принимающая сторона, получит расширенную квоту участников», — написано в telegram-канале ведомства. Организаторы отметили, что для жителей и гостей региона будет организована зрительская зона и сопутствующие мероприятия. Последний раз край принимал летний чемпионат страны в 2022 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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