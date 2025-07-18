На роликах и с ружьями: Пермский край станет площадкой для первенства РФ

Чемпионат России по летнему биатлону пройдет в Прикамье с 8 по 15 сентября. Соревнование проведут на базе «Снежинка» в Чайковском, сообщила пресс-служба правительства региона.
«В этом году на старт выйдут порядка 300 сильнейших биатлонистов страны. В программе — индивидуальные гонки и эстафеты на роллерах. Сборная Пермского края, как принимающая сторона, получит расширенную квоту участников», — написано в telegram-канале ведомства.
Организаторы отметили, что для жителей и гостей региона будет организована зрительская зона и сопутствующие мероприятия. Последний раз край принимал летний чемпионат страны в 2022 году.
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