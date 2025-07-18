В Нижневартовске (ХМАО) первый танец молодоженов прервала неприятная ситуация — в миллиметре от них обрушилась свадебная декорация. Если сами виновники торжества не пострадали, то вот видеографу фотозона упала прямо на голову.
«Свадебная декорация обрушилась в миллиметре от молодоженов в самый трогательный момент. Видеографу повезло меньше — фотозона упала ему на голову», — пишет Shot.
По их информации, мероприятие было бесповоротно испорчено. Следующий час организаторы восстанавливали фотозону. Сообщается, что пара потребовала возврат денежных средств за весь декор.
Говорят, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук после отпуска со свежими силами может начать обсуждение корректировки структуры окружного правительства. Сотрудники ОТРК «Югра» с замиранием сердца ждут объявлений о новом директоре телеканала. А вахтовики во время заезда на месторождения вынуждены бороться со вшами. Об этом и многом другом в свежем выпуске «Слухов».
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