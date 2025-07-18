18 июля 2025

Экстремалы ХМАО проплыли десятки километров на открытой воде

В Ханты-Мансийске прошел заплыв на открытой воде X-WATERS Ugra
© Служба новостей «URA.RU»
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Участникам предстояло проплыть 30 км по открытой воде
Участникам предстояло проплыть 30 км по открытой воде Фото:

В Ханты-Мансийске 19 июля прошел заплыв X-WATERS Ugra, в котором приняли участие 30 спортсменов. Экстремалы успешно преодолели 30-километровую дистанцию в холодной воде. Об этом сообщила пресс-служба правительства ХМАО в своем официальном telegram-канале.

«Три десятка смелых пловцов — восемь женщин и 22 мужчины — решились проверить свои силы и преодолеть дистанцию в 30 километров заплыва X-WATERS Ugra», — сказано в сообщении «Югра Z Официально». Маршрут пролегал под знаменитым мостом «Красный дракон» и проходил через место слияния крупнейших рек региона — Оби и Иртыша.

Финишировали пловцы в деревне Белогорье. Температура воды во время соревнования составляла 19 градусов.

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В Ханты-Мансийске 19 июля прошел заплыв X-WATERS Ugra, в котором приняли участие 30 спортсменов. Экстремалы успешно преодолели 30-километровую дистанцию в холодной воде. Об этом сообщила пресс-служба правительства ХМАО в своем официальном telegram-канале. «Три десятка смелых пловцов — восемь женщин и 22 мужчины — решились проверить свои силы и преодолеть дистанцию в 30 километров заплыва X-WATERS Ugra», — сказано в сообщении «Югра Z Официально». Маршрут пролегал под знаменитым мостом «Красный дракон» и проходил через место слияния крупнейших рек региона — Оби и Иртыша. Финишировали пловцы в деревне Белогорье. Температура воды во время соревнования составляла 19 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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