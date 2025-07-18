18 июля 2025

В ХМАО изменят меры поддержки работодателей, нанимающих людей с инвалидностью

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО хотят авансом выдавать деньги на оборудование рабочих мест для инвалидов
В ХМАО хотят авансом выдавать деньги на оборудование рабочих мест для инвалидов Фото:

В Югре хотят ввести систему поддержки работодателей, нанимающих сотрудников с инвалидностью. Новая инициатива предусматривает авансовую выплату субсидии в размере 100 тысяч рублей компаниям, создающим рабочие места для специалистов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом сообщили в правительстве ХМАО.

"Департамент труда и занятости населения региона представил проект изменений в механизм поддержки работодателей, принимающих на работу сотрудников с инвалидностью...Новая инициатива предполагает авансовое предоставление субсидии в размере 100 000 рублей", — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас компенсация расходов предоставляется только после того, как работодатель понес убытки на оборудование рабочих мест для людей с инвалидностью. Новая инициатива же направлена на создание аванса для этих целей. Так, в рамках нового механизма предлагается выплачивать 50% субсидии сразу , а оставшуюся часть по графику, который будет закреплен в соглашении.

Предложение уже прошло предварительное обсуждение с представителями общественных объединений и работодателей региона. Финальные условия предоставления субсидий будут определены после согласования с профильными структурами округа. Отмечается что изменение порядка выплат должно повысить заинтересованность работодателей в трудоустройстве людей с инвалидностью и позволить более эффективно адаптировать рабочие места под их нужды.

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В Югре хотят ввести систему поддержки работодателей, нанимающих сотрудников с инвалидностью. Новая инициатива предусматривает авансовую выплату субсидии в размере 100 тысяч рублей компаниям, создающим рабочие места для специалистов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом сообщили в правительстве ХМАО. "Департамент труда и занятости населения региона представил проект изменений в механизм поддержки работодателей, принимающих на работу сотрудников с инвалидностью...Новая инициатива предполагает авансовое предоставление субсидии в размере 100 000 рублей", — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас компенсация расходов предоставляется только после того, как работодатель понес убытки на оборудование рабочих мест для людей с инвалидностью. Новая инициатива же направлена на создание аванса для этих целей. Так, в рамках нового механизма предлагается выплачивать 50% субсидии сразу , а оставшуюся часть по графику, который будет закреплен в соглашении. Предложение уже прошло предварительное обсуждение с представителями общественных объединений и работодателей региона. Финальные условия предоставления субсидий будут определены после согласования с профильными структурами округа. Отмечается что изменение порядка выплат должно повысить заинтересованность работодателей в трудоустройстве людей с инвалидностью и позволить более эффективно адаптировать рабочие места под их нужды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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