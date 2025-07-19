19 июля 2025
18 июля 2025

В Нижневартовске из-за ремонта здания перекроют участок дороги

В Нижневартовске из-за ремонта кожвендиспансера перекроют проезд по улице Мира
© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд будет закрыт до 1 августа
Проезд будет закрыт до 1 августа Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) с 23 июля по 1 августа введут полное перекрытие проезда для автотранспорта на участке возле домов 60А и 60В по улице Мира. Ограничения связаны с ремонтом фасада здания «Нижневартовского кожно-венерологического диспансера». Об этом сообщает администрация города в своем telegram-канале.

В сообщении городских властей отмечается, что движение будет закрыто на внутриквартальном проезде под аркой между указанными домами. «Просим жителей города отнестись с пониманием и учесть данное обстоятельство при планировании маршрута движения», — говорится в сообщении мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО до 20 июля будет действовать ограничение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги Югорск — Таежный между 402-м и 403-м километрами. Возможна полная остановка движения, однако ее продолжительность не превысит одного часа.

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В Нижневартовске (ХМАО) с 23 июля по 1 августа введут полное перекрытие проезда для автотранспорта на участке возле домов 60А и 60В по улице Мира. Ограничения связаны с ремонтом фасада здания «Нижневартовского кожно-венерологического диспансера». Об этом сообщает администрация города в своем telegram-канале. В сообщении городских властей отмечается, что движение будет закрыто на внутриквартальном проезде под аркой между указанными домами. «Просим жителей города отнестись с пониманием и учесть данное обстоятельство при планировании маршрута движения», — говорится в сообщении мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО до 20 июля будет действовать ограничение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги Югорск — Таежный между 402-м и 403-м километрами. Возможна полная остановка движения, однако ее продолжительность не превысит одного часа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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