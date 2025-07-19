В Нижневартовске из-за ремонта здания перекроют участок дороги

В Нижневартовске (ХМАО) с 23 июля по 1 августа введут полное перекрытие проезда для автотранспорта на участке возле домов 60А и 60В по улице Мира. Ограничения связаны с ремонтом фасада здания «Нижневартовского кожно-венерологического диспансера». Об этом сообщает администрация города в своем telegram-канале.
В сообщении городских властей отмечается, что движение будет закрыто на внутриквартальном проезде под аркой между указанными домами. «Просим жителей города отнестись с пониманием и учесть данное обстоятельство при планировании маршрута движения», — говорится в сообщении мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО до 20 июля будет действовать ограничение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги Югорск — Таежный между 402-м и 403-м километрами. Возможна полная остановка движения, однако ее продолжительность не превысит одного часа.
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