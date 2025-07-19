Житель Сургута поймал огромную 10-колиграммовую щуку

Житель Сургута (ХМАО) Иван Поддубный похвастался трофейным уловом — 10-киллограммовой щукой. Он сказал, что поставил новый личный рекорд, благодаря этому «гиганту».
«Ну вот и опять — на рыбалку! Пока уровень не упал до критической точки и можно двигаться в протоках… Это мой новый рекорд! Эта щука ровно 10 килограмм», — похвастался трофейным уловом Поддубный на своей странице VK.
Сургутянин, сказал, что выловить таких рыб получается далеко не всегда и не у всех, но «опыт — сын ошибок трудных, а гений — парадоксов друг». При этом, мужчина не забрал щуку себе, а отпустил обратно в воду, чтоб она и дальше жила и плавала. «Всем добра, ловите и будет за ваш труд вознаграждение, а рыбу лучше отпускайте, по возможности», — подытожил Поддубный.
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