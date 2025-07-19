19 июля 2025

Житель Сургута поймал огромную 10-колиграммовую щуку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутянин установил новый личный рекорд
Сургутянин установил новый личный рекорд Фото:

Житель Сургута (ХМАО) Иван Поддубный похвастался трофейным уловом — 10-киллограммовой щукой. Он сказал, что поставил новый личный рекорд, благодаря этому «гиганту».

«Ну вот и опять — на рыбалку! Пока уровень не упал до критической точки и можно двигаться в протоках… Это мой новый рекорд! Эта щука ровно 10 килограмм», — похвастался трофейным уловом Поддубный на своей странице VK.

Сургутянин, сказал, что выловить таких рыб получается далеко не всегда и не у всех, но «опыт — сын ошибок трудных, а гений — парадоксов друг». При этом, мужчина не забрал щуку себе, а отпустил обратно в воду, чтоб она и дальше жила и плавала. «Всем добра, ловите и будет за ваш труд вознаграждение, а рыбу лучше отпускайте, по возможности», — подытожил Поддубный.

Житель Сургута поймал огромную 10-колиграммовую щуку
Житель Сургута поймал огромную 10-колиграммовую щуку
Фото:

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Житель Сургута (ХМАО) Иван Поддубный похвастался трофейным уловом — 10-киллограммовой щукой. Он сказал, что поставил новый личный рекорд, благодаря этому «гиганту». «Ну вот и опять — на рыбалку! Пока уровень не упал до критической точки и можно двигаться в протоках… Это мой новый рекорд! Эта щука ровно 10 килограмм», — похвастался трофейным уловом Поддубный на своей странице VK. Сургутянин, сказал, что выловить таких рыб получается далеко не всегда и не у всех, но «опыт — сын ошибок трудных, а гений — парадоксов друг». При этом, мужчина не забрал щуку себе, а отпустил обратно в воду, чтоб она и дальше жила и плавала. «Всем добра, ловите и будет за ваш труд вознаграждение, а рыбу лучше отпускайте, по возможности», — подытожил Поддубный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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