Российские керамисты в Пермском крае создадут работы по поэзии Пастернака

Фестиваль керамики «Terra Cotta на Вильве» пройдет в пермском «Доме Пастернака»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Для желающих устроят мастер-классы
Для желающих устроят мастер-классы Фото:

Арт-резиденция и фестиваль керамики «Terra Cotta на Вильве» пройдет на базе музея «Дом Пастернака» в поселке Всеволодо-Вильва Пермского края. Уже 28 июля сюда приедут мастера из разных уголков России, чтобы создать из местной глины произведения, навеянные образами поэзии Пастернака. В будущем эти работы впишутся в экспозицию музея «Сад поэта».

«Сам фестиваль пройдет 9 августа в пространстве вокруг музея „Дом Пастернака“ и в Морозовском парке. Гостей ждет выставка аутентичной керамики в ландшафте, мастер-классы и экспресс-экскурсии, этно- электронная- и авторская музыка, мастер-шоу раку и обвара, открытие большой огненной скульптуры», — сообщается на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

«Terra Cotta на Вильве» зародился в 2010 году, когда в поселке Всеволодо-Вильва открыли музей «Дом Пастернака». В те годы специалисты Пермского фонда культуры «Юрятин» провели культурное картирование территории и выяснили, что в 20 км от музея залегает огнеупорная белая глина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арт-резиденция и фестиваль керамики «Terra Cotta на Вильве» пройдет на базе музея «Дом Пастернака» в поселке Всеволодо-Вильва Пермского края. Уже 28 июля сюда приедут мастера из разных уголков России, чтобы создать из местной глины произведения, навеянные образами поэзии Пастернака. В будущем эти работы впишутся в экспозицию музея «Сад поэта». «Сам фестиваль пройдет 9 августа в пространстве вокруг музея „Дом Пастернака“ и в Морозовском парке. Гостей ждет выставка аутентичной керамики в ландшафте, мастер-классы и экспресс-экскурсии, этно- электронная- и авторская музыка, мастер-шоу раку и обвара, открытие большой огненной скульптуры», — сообщается на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте». «Terra Cotta на Вильве» зародился в 2010 году, когда в поселке Всеволодо-Вильва открыли музей «Дом Пастернака». В те годы специалисты Пермского фонда культуры «Юрятин» провели культурное картирование территории и выяснили, что в 20 км от музея залегает огнеупорная белая глина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...