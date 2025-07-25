Российские керамисты в Пермском крае создадут работы по поэзии Пастернака

Арт-резиденция и фестиваль керамики «Terra Cotta на Вильве» пройдет на базе музея «Дом Пастернака» в поселке Всеволодо-Вильва Пермского края. Уже 28 июля сюда приедут мастера из разных уголков России, чтобы создать из местной глины произведения, навеянные образами поэзии Пастернака. В будущем эти работы впишутся в экспозицию музея «Сад поэта».
«Сам фестиваль пройдет 9 августа в пространстве вокруг музея „Дом Пастернака“ и в Морозовском парке. Гостей ждет выставка аутентичной керамики в ландшафте, мастер-классы и экспресс-экскурсии, этно- электронная- и авторская музыка, мастер-шоу раку и обвара, открытие большой огненной скульптуры», — сообщается на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте».
«Terra Cotta на Вильве» зародился в 2010 году, когда в поселке Всеволодо-Вильва открыли музей «Дом Пастернака». В те годы специалисты Пермского фонда культуры «Юрятин» провели культурное картирование территории и выяснили, что в 20 км от музея залегает огнеупорная белая глина.
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