ВС РФ продвигаются в сторону Красноармейска, потеря которого для ВСУ станет одной из самых крупных. Связано это с тем, что город является одним из крупнейших прифронтовых логистических центров. Об этом сообщает польское СМИ Interia.
«В городе находится действующая шахта, которая является единственным украинским поставщиком коксующегося угля для некогда гигантской сталелитейной промышленности Украины», — указано в материале. Прорыв к городу обусловлен тем, нехваткой личного состава ВСУ.
Ранее российские войска вплотную подошли к шахте «Краснолиманская», второму по объему добычи угольному предприятию Украины, расположенному рядом с Красноармейском. Это предприятие, как и шахта в самом Красноармейске, играет ключевую роль в обеспечении украинской металлургии коксующимся углем. Продвижение ВС РФ в этом районе усиливает давление на логистические и промышленные объекты Украины.
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