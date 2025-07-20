ВС РФ подошли вплотную к крупнейшему угольному предприятию на Украине

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ВС РФ подошли вплотную к шахте «Краснолиманская»
ВС РФ подошли вплотную к шахте «Краснолиманская» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска вплотную приблизились к шахте «Краснолиманская» — второму по объемам добычи угольному предприятию Украины. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

«Наши войска вплотную подошли к шахте „Краснолиманская“. До главного административно-производственного комплекса предприятия менее километра», — заявил Кимаковский. Его слова передает ТАСС.

Шахта «Краснолиманская» расположена вблизи города Родинское и входит в состав Красноармейского угольного бассейна. Предприятие обеспечивает ежегодную добычу угля в объеме до нескольких миллионов тонн, большая часть сырья используется в металлургической промышленности Украины.

ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Победы российских военных позволяют укрепить позиции на фронте и продолжить расширение зоны контроля.

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Российские войска вплотную приблизились к шахте «Краснолиманская» — второму по объемам добычи угольному предприятию Украины. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. «Наши войска вплотную подошли к шахте „Краснолиманская“. До главного административно-производственного комплекса предприятия менее километра», — заявил Кимаковский. Его слова передает ТАСС. Шахта «Краснолиманская» расположена вблизи города Родинское и входит в состав Красноармейского угольного бассейна. Предприятие обеспечивает ежегодную добычу угля в объеме до нескольких миллионов тонн, большая часть сырья используется в металлургической промышленности Украины. ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Победы российских военных позволяют укрепить позиции на фронте и продолжить расширение зоны контроля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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