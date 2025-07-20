Российские войска вплотную приблизились к шахте «Краснолиманская» — второму по объемам добычи угольному предприятию Украины. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
«Наши войска вплотную подошли к шахте „Краснолиманская“. До главного административно-производственного комплекса предприятия менее километра», — заявил Кимаковский. Его слова передает ТАСС.
Шахта «Краснолиманская» расположена вблизи города Родинское и входит в состав Красноармейского угольного бассейна. Предприятие обеспечивает ежегодную добычу угля в объеме до нескольких миллионов тонн, большая часть сырья используется в металлургической промышленности Украины.
ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Победы российских военных позволяют укрепить позиции на фронте и продолжить расширение зоны контроля.
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