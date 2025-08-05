В Свердловской области подскочила стоимость на минимальный набор продуктов

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Цена за минимальный набор продуктов составила 8385 рублей
Цена за минимальный набор продуктов составила 8385 рублей Фото:

В Свердловской области за полгода стоимость минимального набора продуктов повысилась на 15%. Такие данные приведены в свежем отчете Свердловскстата.

В конце июня 2025 года средняя стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека по региону достигла 8 385,3 рубля. По сравнению с маем данный показатель увеличился на 0,8%, а с начала текущего года рост составил 15,1%. Также, согласно результатам исследования, стоимость коммунальных услуг увеличилась за последний год на 10%.

Ранее Свердловскстат фиксировал колебания цен на отдельные продукты: в начале июля отмечался рост стоимости овощей и маргарина, однако в последнюю неделю некоторые позиции, такие как белокочанная капуста, огурцы, картофель и яйца, наоборот, подешевели. Несмотря на временное снижение цен на отдельные товары, в целом с начала года стоимость минимального набора продуктов в регионе продолжает расти.

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В Свердловской области за полгода стоимость минимального набора продуктов повысилась на 15%. Такие данные приведены в свежем отчете Свердловскстата. В конце июня 2025 года средняя стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека по региону достигла 8 385,3 рубля. По сравнению с маем данный показатель увеличился на 0,8%, а с начала текущего года рост составил 15,1%. Также, согласно результатам исследования, стоимость коммунальных услуг увеличилась за последний год на 10%. Ранее Свердловскстат фиксировал колебания цен на отдельные продукты: в начале июля отмечался рост стоимости овощей и маргарина, однако в последнюю неделю некоторые позиции, такие как белокочанная капуста, огурцы, картофель и яйца, наоборот, подешевели. Несмотря на временное снижение цен на отдельные товары, в целом с начала года стоимость минимального набора продуктов в регионе продолжает расти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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