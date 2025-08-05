В Свердловской области подскочила стоимость на минимальный набор продуктов

В Свердловской области за полгода стоимость минимального набора продуктов повысилась на 15%. Такие данные приведены в свежем отчете Свердловскстата.
В конце июня 2025 года средняя стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека по региону достигла 8 385,3 рубля. По сравнению с маем данный показатель увеличился на 0,8%, а с начала текущего года рост составил 15,1%. Также, согласно результатам исследования, стоимость коммунальных услуг увеличилась за последний год на 10%.
Ранее Свердловскстат фиксировал колебания цен на отдельные продукты: в начале июля отмечался рост стоимости овощей и маргарина, однако в последнюю неделю некоторые позиции, такие как белокочанная капуста, огурцы, картофель и яйца, наоборот, подешевели. Несмотря на временное снижение цен на отдельные товары, в целом с начала года стоимость минимального набора продуктов в регионе продолжает расти.
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