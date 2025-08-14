В челябинские вузы подали заявление на 28% больше абитуриентов, чем год назад

В вузы Челябинской области абитуриенты подали на 28% больше заявлений, чем год назад. Как рассказал губернатор региона Алексей Текслер, 47 тысяч заявлений получили колледжи и техникумы.
«Почти 100 тысяч заявлений подано в наши высшие учебные заведения. Самые популярные направления среди абитуриентов — информатика и IT, машиностроение и металлообработка, педагогика, медицина и сельское хозяйство», — отметил глава области в своем telegram-канале.
Наиболее популярными направлениями в колледжах стали медицина, машиностроение, обслуживание автотранспорта, сварка и программирование. Также высоким спросом пользуются педагогика и профессии в сфере услуг.
Востребованности учебных заведений региона способствуют инновации в образовательной сфере области. Продолжается строительство кампуса мирового уровня, реализуется федеральная программа «Профессионалитет», позволяющая студентам получать практические навыки работы на предприятиях. Новые факультеты и центры, например, центр промышленной робототехники, позволяют обучать студентов востребованным компетенциям.
Прием документов в вузы и колледжи области продолжился. Губернатор пожелал абитуриентам выбрать специальность по душе и реализовать себя в регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!