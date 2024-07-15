На месте любимого паба депутатов Екатеринбурга открыли горский ресторан. Фото

В Екатеринбурге ресторатор Флеганов открыл на месте паба James горский ресторан
© Служба новостей «URA.RU»
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Заведение принимает гостей с 15 июля
Заведение принимает гостей с 15 июля

На месте легендарного паба James, который пользовался популярностью у депутатов, звезд и известных людей Екатеринбурга, открывается горский ресторан. К такой концепции решили обратиться, чтобы подстроиться под запросы горожан, рассказали URA.RU в Resta Management.

«Мы открываем актуальный проект для мегаполиса, который отвечает новым гастрономическим запросам горожан. Мы смешали в нашем меню вкусы разных регионов Кавказа и сделали блюда легкими, максимально зелеными и сбалансированными», — пояснил ресторатор Олег Флеганов.

Шеф-поваром заведения стал Александр Каргин, который уделяет много внимания ингридиентами. Специально для ресторана горный лук привозят из Таджикистана, а шушан, черемшу, бамию, очар и булгур — из Армении.

Что касается целевой аудитории, то теперь вместо шумных компаний заведение готово принимать семьи с детьми. А из интерьера насовсем исчезла красная обивка со стен и деревянная мебель — на смену им пришли макраме, горшки с живыми цветами и мягкие стулья.

James закрылся в конце декабря 2023 года — спустя 16 лет работы. Как пояснял владелец паба Олег Флеганов, заведению нужна была смена концепции.

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На месте легендарного паба James, который пользовался популярностью у депутатов, звезд и известных людей Екатеринбурга, открывается горский ресторан. К такой концепции решили обратиться, чтобы подстроиться под запросы горожан, рассказали URA.RU в Resta Management. «Мы открываем актуальный проект для мегаполиса, который отвечает новым гастрономическим запросам горожан. Мы смешали в нашем меню вкусы разных регионов Кавказа и сделали блюда легкими, максимально зелеными и сбалансированными», — пояснил ресторатор Олег Флеганов. Шеф-поваром заведения стал Александр Каргин, который уделяет много внимания ингридиентами. Специально для ресторана горный лук привозят из Таджикистана, а шушан, черемшу, бамию, очар и булгур — из Армении. Что касается целевой аудитории, то теперь вместо шумных компаний заведение готово принимать семьи с детьми. А из интерьера насовсем исчезла красная обивка со стен и деревянная мебель — на смену им пришли макраме, горшки с живыми цветами и мягкие стулья. James закрылся в конце декабря 2023 года — спустя 16 лет работы. Как пояснял владелец паба Олег Флеганов, заведению нужна была смена концепции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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