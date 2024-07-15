В Екатеринбурге ресторатор Флеганов открыл на месте паба James горский ресторан

Заведение принимает гостей с 15 июля Фото предоставлено Resta Management

На месте легендарного паба James, который пользовался популярностью у депутатов, звезд и известных людей Екатеринбурга, открывается горский ресторан. К такой концепции решили обратиться, чтобы подстроиться под запросы горожан, рассказали URA.RU в Resta Management.

«Мы открываем актуальный проект для мегаполиса, который отвечает новым гастрономическим запросам горожан. Мы смешали в нашем меню вкусы разных регионов Кавказа и сделали блюда легкими, максимально зелеными и сбалансированными», — пояснил ресторатор Олег Флеганов.

Шеф-поваром заведения стал Александр Каргин, который уделяет много внимания ингридиентами. Специально для ресторана горный лук привозят из Таджикистана, а шушан, черемшу, бамию, очар и булгур — из Армении.

Что касается целевой аудитории, то теперь вместо шумных компаний заведение готово принимать семьи с детьми. А из интерьера насовсем исчезла красная обивка со стен и деревянная мебель — на смену им пришли макраме, горшки с живыми цветами и мягкие стулья.

James закрылся в конце декабря 2023 года — спустя 16 лет работы. Как пояснял владелец паба Олег Флеганов, заведению нужна была смена концепции.