Мощный пожар уничтожил ресторан в Севастополе. Фото

На месте работают все подразделения пожарной охраны Севастопольского гарнизона
На месте работают все подразделения пожарной охраны Севастопольского гарнизона

Крупный пожар в Севастополе на Камышовом шоссе практически полностью уничтожил ресторан «Гастрономика». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Огонь почти полностью уничтожил ресторан „Гастрономика“», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Возгорание охватило значительную территорию — предварительная площадь пожара составляет около 12 гектаров. На месте происшествия работают все подразделения пожарной охраны Севастопольского гарнизона. Тушение осложняет сильный ветер. К борьбе с огнем привлечена авиация МЧС, а также ожидается прибытие пожарного поезда Крымской железной дороги.

Пожару присвоен четвертый — максимальный — ранг сложности. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на расположенную рядом автозаправочную станцию. В настоящее время есть угроза для частных домов в садовом товариществе «Килен-балка». Из-за пожара временно перекрыто движение на участке Камышового шоссе от железнодорожного моста до Фиолентовского кольца. Департамент транспорта города скорректировал маршруты движения автобусов.

