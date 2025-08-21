Мощный пожар вспыхнул в ресторане в Севастополе

МЧС: В Севастополе горит ресторан на Камышовом шоссе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На место происшествия незамедлительно выдвинулись пожарные расчеты
На место происшествия незамедлительно выдвинулись пожарные расчеты Фото:

В Севастополе в ресторане на Камышовом шоссе вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает МЧС города.

«Горит растительность и здание ресторана», — говорится в официальном telegram-канале МЧС. Сообщение о возгорании поступило в 12:54. На место происшествия незамедлительно выдвинулись пожарные расчеты.

Общая площадь возгорания, предварительно, составляет около трех гектаров. Для ликвидации очага задействованы пожарные стволы, тушение продолжается. Очевидцы сообщают, что Камышовое шоссе в окрестностях пожара перекрыли.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Севастополе в ресторане на Камышовом шоссе вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает МЧС города. «Горит растительность и здание ресторана», — говорится в официальном telegram-канале МЧС. Сообщение о возгорании поступило в 12:54. На место происшествия незамедлительно выдвинулись пожарные расчеты. Общая площадь возгорания, предварительно, составляет около трех гектаров. Для ликвидации очага задействованы пожарные стволы, тушение продолжается. Очевидцы сообщают, что Камышовое шоссе в окрестностях пожара перекрыли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...