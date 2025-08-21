Мощный пожар вспыхнул в ресторане в Севастополе

На место происшествия незамедлительно выдвинулись пожарные расчеты
В Севастополе в ресторане на Камышовом шоссе вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает МЧС города.
«Горит растительность и здание ресторана», — говорится в официальном telegram-канале МЧС. Сообщение о возгорании поступило в 12:54. На место происшествия незамедлительно выдвинулись пожарные расчеты.
Общая площадь возгорания, предварительно, составляет около трех гектаров. Для ликвидации очага задействованы пожарные стволы, тушение продолжается. Очевидцы сообщают, что Камышовое шоссе в окрестностях пожара перекрыли.
