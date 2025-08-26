Си Цзиньпин: Китай и Россия укрепляют стратегический альянс

Сотрудничество КНР и РФ должно содействовать построению справедливого международного порядка, заявил Си Цзиньпин
Сотрудничество КНР и РФ должно содействовать построению справедливого международного порядка, заявил Си Цзиньпин

Китай и Россия должны укреплять взаимодоверие и сотрудничество для построения рационального международного порядка. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Китай и Россия должны продолжать традиционную дружбу, углублять стратегическое взаимодоверие, обмены и сотрудничество», — заявил Цзиньпин. Его слова приводят РИА Новости. Китайский лидер отметил, что сотрудничество РФ и КНР должно помочь построению справедливого и рационального международного порядка. Также Цзиньпин отметил значительный вклад СССР и Китая в победе во Второй мировой войне.

Ранее поступала информация о том, что председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с Си Цзиньпинем. Он передал китайскому лидеру теплые слова приветствия и добрые пожелания от президента РФ Владимира Путина.

