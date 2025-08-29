Блогершу из Екатеринбурга заподозрили в романе с популярным американским рэпером. Видео

Екатеринбургскую блогершу Коркунову заметили на свидании с рэпером Post Malone
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рэпера с блогершей заметили в Милане
Рэпера с блогершей заметили в Милане Фото:

Екатеринбургскую блогершу Диану Коркунову заметили на свидании с рэпером Post Malone (Остин Ричард Пост) в Милане. Пара попала в объектив местных СМИ, после чего журналисты и подписчики девушки начали строить версии об отношениях молодых людей.

Сама Коркунова ситуацию не комментирует, однако в своем telegram-канале она разместила видео с выступления артиста с подписью «краш». Это и подогрело интерес подписчиков, после чего начались слухи об их отношениях. «Попроси, пожалуйста, Остина, чтобы дал концерт в Санкт-Петербурге в ноябре», — написал один из подписчиков блогерши.

Этим летом у Коркуновой ограбили квартиру в Париже. По ее оценкам, сумма ущерба составила около 15 миллионов рублей. В списке украденного оказалась люксовая сумка Birkin.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбургскую блогершу Диану Коркунову заметили на свидании с рэпером Post Malone (Остин Ричард Пост) в Милане. Пара попала в объектив местных СМИ, после чего журналисты и подписчики девушки начали строить версии об отношениях молодых людей. Сама Коркунова ситуацию не комментирует, однако в своем telegram-канале она разместила видео с выступления артиста с подписью «краш». Это и подогрело интерес подписчиков, после чего начались слухи об их отношениях. «Попроси, пожалуйста, Остина, чтобы дал концерт в Санкт-Петербурге в ноябре», — написал один из подписчиков блогерши. Этим летом у Коркуновой ограбили квартиру в Париже. По ее оценкам, сумма ущерба составила около 15 миллионов рублей. В списке украденного оказалась люксовая сумка Birkin.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...