Екатеринбургскую блогершу Диану Коркунову заметили на свидании с рэпером Post Malone (Остин Ричард Пост) в Милане. Пара попала в объектив местных СМИ, после чего журналисты и подписчики девушки начали строить версии об отношениях молодых людей.
Сама Коркунова ситуацию не комментирует, однако в своем telegram-канале она разместила видео с выступления артиста с подписью «краш». Это и подогрело интерес подписчиков, после чего начались слухи об их отношениях. «Попроси, пожалуйста, Остина, чтобы дал концерт в Санкт-Петербурге в ноябре», — написал один из подписчиков блогерши.
Этим летом у Коркуновой ограбили квартиру в Париже. По ее оценкам, сумма ущерба составила около 15 миллионов рублей. В списке украденного оказалась люксовая сумка Birkin.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!