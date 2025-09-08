«Люди выходили со слезами на глазах»: ветеран СВО Рожков откровенно рассказал о фестивале RT в Челябинске

Зрители эмоционально реагировали на представленные на международном фестивале документального кино «RT.Док: Время наших героев» в Челябинске фильмы. Об этом рассказал ветеран специальной военной операции Алексей Рожков, который был ведущим мероприятия. Мнением Рожков поделился в своем telegram-канале.
«Я видел, как зал замирал во время историй, как люди выходили со слезами на глазах и благодарили за возможность услышать правду. Это не просто кино — это откровенный разговор о жизни, боли, стойкости и настоящем мужестве», — написал ветеран.
Рожков отметил, что участие в событии стало для него ответственным шагом и поводом для гордости. Он считает, что подобные фестивали способствуют не только развитию культурной среды, но и укрепляют осознание того, что настоящие герои живут среди нас и их подвиги должны быть известны всей стране.
Фестиваль проходил в Челябинске с 4 по 6 сентября. В рамках мероприятия были организованы показы документальных фильмов RT, посвященных героям специальной военной операции, добровольцам, медикам и волонтерам. После каждого сеанса у зрителей была возможность пообщаться с создателями и участниками фильмов.
